16
o
بيروت
11
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
6
o
النبطية
6
o
زحلة
2
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
2
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
كيف يرفع الملح "الخفي" ضغط الدم دون أن تشعر؟
Lebanon 24
16-12-2025
|
10:42
بحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، تشير تقارير صحية إلى أن واحدًا من كل ثلاثة هنود يعاني ارتفاع ضغط
الدم
، مع نسب تتجاوز 35% في بعض المدن، فيما لم يُشخَّص عدد كبير من المصابين أو لا يحققون سيطرة كافية رغم العلاج.
يؤدي الصوديوم إلى احتباس السوائل، ما يرفع الضغط داخل الشرايين ويُجهد القلب، ويزيد مخاطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية وأمراض الكلى. الخطر الأكبر أن كثيرًا من هذا الصوديوم بلا طعم واضح.
ويُعد الخبز من أبرز المصادر الخفية للصوديوم، بما في ذلك
الأسمر
ومتعدد الحبوب. كما تحتوي الصلصات الجاهزة مثل الكاتشب وصوص الصويا وتتبيلات الساندويتشات على كميات مرتفعة من الملح.
ولا تقل الوجبات الخفيفة المعلبة، حتى "المخبوزة" منها، خطرًا، إلى جانب شرائح الجبن وجبن الدهن والزبدة المنكهة.
وتسهم العادات الغذائية في تفاقم المشكلة، إذ قد تجمع الوجبة الواحدة بين الخبز والتوابل الجاهزة والمخللات والصلصات، لتتجاوز الكمية الآمنة بسهولة. (ارم نيوز)
