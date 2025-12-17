تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
هل لبرودة الشتاء تأثير على النوم؟

Lebanon 24
17-12-2025 | 09:19
مع حلول فصل الشتاء، يواجه كثيرون صعوبة في النوم بسبب برودة الطقس وقصر النهار، ما ينجم عنه من نوم مضطرب.
 
وقال الطبيب العام، ديفيد غاري، أن الطقس البارد، وتغير مستويات النشاط خلال النهار يؤثران بشكل كبير على النوم خلال فترة الشتاء.

وأوضح غاري أن درجات الحرارة تؤثر على الإيقاع اليومي للجسد، ففي الحرارة الشديدة تعيق النوم، كما أن الحرارة المنخفضة جدا تؤثر على قدرة الجسم على الاسترخاء، وفقا لما نقلته صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
 
وشرح غاري: "إذا كان الجو باردا، سينشغل جسمك بالحفاظ على حرارته بدلا من النوم، فإذا كنت ترتجف في السرير فمن غير المرجح أن تغفو".
 
وقال غاري إن أغلب الناس يفكرون في عدد ساعات النوم فقط، لكن من المهم أيضا التفكير في الوصول إلى مراحل النوم العميق.

وأشار غاري إلى أن الاستيقاظ المتكرر أو الإحساس المفاجئ بالبرودة يعيق انتقال الجسم إلى المراحل العميقة من النوم.

وعندما ينشغل الجسم بالحفاظ على درجة حرارته، غالبا ما يكون النوم غير عميق. (سكاي نيوز عربية)
 
 
