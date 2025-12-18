تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
صحة

الشمندر غذاء بسيط بفوائد صحية تفوق التوقعات

Lebanon 24
18-12-2025 | 12:15
أظهرت دراسات علمية حديثة اهتماماً متزايداً بفوائد الشمندرالصحية، مؤكدة دوره في دعم صحة القلب والأوعية الدموية وتحسين عدد من الوظائف الحيوية في الجسم.

فقد بيّنت أبحاث متخصصة أن الشمندرغني بالنترات الطبيعية ومركبات مضادة للأكسدة، ما يجعله عنصراً غذائياً مهماً في خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم.

وأوضحت مراجعات علمية منشورة في مجلات متخصصة في علوم التغذية أن استهلاك عصير الشمندرالغني بالنترات يسهم في خفض ضغط الدم الانقباضي لدى المصابين بارتفاع الضغط، من خلال تعزيز إنتاج أكسيد النتريك الذي يساعد الأوعية الدموية على التوسع والارتخاء.

وفي دراسات أخرى، تبيّن أن إدراج عصير الشمندرضمن النظام الغذائي قد يحسن القدرة البدنية والتحمل، عبر رفع كفاءة استخدام الأوكسجين في العضلات، ما جعله محل اهتمام في الأوساط الرياضية.

كما أشارت أبحاث حديثة إلى دور محتمل للشمندر في دعم صحة الدماغ والوظائف الذهنية، إذ يساعد على تحسين تدفق الدم إلى مناطق مسؤولة عن التركيز والذاكرة.

وأكدت دراسات إضافية أن المركبات المضادة للأكسدة، وعلى رأسها صبغات «البيتالينات»، تمنح الشمندرخصائص مضادة للالتهاب وقد تسهم في تقليل الإجهاد التأكسدي ودعم صحة القلب والتمثيل الغذائي.

