تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

في زمن الأعياد... أطباء يحذّرون من خطر البروسيكو على الأسنان

Lebanon 24
18-12-2025 | 14:48
A-
A+
Doc-P-1457167-639016918389640310.jpg
Doc-P-1457167-639016918389640310.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحذّر أوساط طبّ الأسنان من أنّ المشروبات الفوّارة المنتشرة بكثرة في موسم الأعياد، مثل البروسيكو والكافا والشمبانيا، قد تُلحق أضرارًا ملحوظة بالأسنان.

مع اقتراب عيد الميلاد، يدخل كثيرون موسم السهرات والاحتفالات، وغالبًا ما يكون رفع كؤوس المشروبات الفوّارة جزءًا أساسيًا من الأجواء.
 
لكن إن كنتِ من محبّي الفقاعات، فقد يكون من الحكمة الانتباه أكثر إلى صحة أسنانك. إذ يحذّر أطباء الأسنان من ظاهرة تُعرف باسم “ابتسامة البروسيكو”، نتيجة محتوى السكر العالي وتأثير الفوَران في هذه المشروبات.

ورغم أن جميع أنواع الكحول ليست صديقة للأسنان، فإن البروسيكو وأنواع النبيذ الفوّار الأخرى قد تكون أكثر ضررًا، خصوصًا عند استهلاكها بشكل متكرر.

لماذا يُعدّ البروسيكو مضرًا بالأسنان؟

يشرح الدكتور سام جيثوا، رئيس الأكاديمية البريطانية لطبّ الأسنان التجميلي، أنّ الكحول يسبّب الجفاف في الفم، ما يقلّل إفراز اللعاب الضروري لغسل البكتيريا.
لكن البروسيكو والمشروبات المشابهة تصبح أكثر خطورة بسبب ارتفاع نسبة السكر ووجود حمض الكربونيك الناتج عن الفوَران.

هذا الحمض يمكن أن يُضعف مينا الأسنان (الطبقة الخارجية الصلبة)، ما يؤدي مع الوقت إلى:

حساسية الأسنان

تغيّر لونها

زيادة خطر التسوّس وحتى فقدان الأسنان


ويضيف الدكتور ساهيل باتيل أنّ أطباء الأسنان يلاحظون ازدياد حالات تسوّس الأسنان الأمامية خلال موسم الأعياد، لأن البروسيكو مشروب شائع، حلو الطعم، غني بالسكر، حمضي ومكربن، وسهل الاستهلاك بكميات كبيرة.

علامات قد تدلّ على إصابتك بـ“ابتسامة البروسيكو”

من أبرز الأعراض التي يجب الانتباه لها:

ألم أو وخز حاد عند تناول مشروبات أو أطعمة ساخنة، باردة أو حلوة

اصفرار الأسنان نتيجة تآكل المينا وظهور العاج تحتها

الإحساس بأن حواف الأسنان أصبحت خشنة أو أرقّ من المعتاد

ظهور ثقوب صغيرة أو انزعاج ناتج عن التسوّس


كيف تتجنّبين “ابتسامة البروسيكو” خلال موسم الأعياد؟

ليس من الضروري التخلّي كليًا عن المشروبات الفوّارة، لكن يمكن تقليل أضرارها عبر النصائح التالية:

تجنّبي مشروب “باكس فيز”: مزيج عصير البرتقال الحمضي مع الفوَران يُعدّ شديد الضرر بالأسنان.

امضغي علكة خالية من السكر بين المشروبات لتحفيز إفراز اللعاب.

أكثري من شرب الماء بين كؤوس البروسيكو، ويفضّل تمريره في الفم لتخفيف الحموضة.

بدّلي نوع المشروب: إن لم يكن البروسيكو أساسيًا، اختاري نبيذًا غير فوّار أو مشروبًا أقل حموضة.

استخدمي الشفّاطة (Straw) لتقليل تماس السائل الحمضي مع الأسنان.

قولي نعم لطبق الجبن: الجبن يساعد على معادلة الأحماض في الفم.

لا تفرشي أسنانك فورًا بعد الشرب: انتظري حوالى 30 دقيقة لأن المينا تكون ضعيفة بفعل الحموضة، والتنظيف مباشرة قد يزيد تآكلها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مطر زار نقيب أطباء الأسنان وهنأه على الفوز بالانتخابات النقابية
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:16:15 Lebanon 24 Lebanon 24
دعوة لتوحيد نقابتي أطباء الأسنان وإلغاء "الطائفية النقابية"
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:16:15 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز المرشّحين لعضوية مجلس نقابة أطباء الأسنان بالتزكية
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:16:15 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة أطباء الاسنان في "التيار الوطني" سحبت كامل مرشحيها
lebanon 24
Lebanon24
19/12/2025 03:16:15 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

المرأة

عيد الميلاد

البريطانية

البريطاني

أكاديمية

الكحول

الحكمة

المينا

ام جي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
17:00 | 2025-12-18
Lebanon24
16:37 | 2025-12-18
Lebanon24
12:15 | 2025-12-18
Lebanon24
11:34 | 2025-12-18
Lebanon24
10:07 | 2025-12-18
Lebanon24
08:45 | 2025-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24