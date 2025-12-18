في زمن الأعياد... أطباء يحذّرون من خطر البروسيكو على الأسنان

تحذّر أوساط طبّ الأسنان من أنّ المشروبات الفوّارة المنتشرة بكثرة في موسم الأعياد، مثل البروسيكو والكافا والشمبانيا، قد تُلحق أضرارًا ملحوظة بالأسنان.



مع اقتراب ، يدخل كثيرون موسم السهرات والاحتفالات، وغالبًا ما يكون رفع كؤوس المشروبات الفوّارة جزءًا أساسيًا من الأجواء.

لكن إن كنتِ من محبّي الفقاعات، فقد يكون من الانتباه أكثر إلى صحة أسنانك. إذ يحذّر أطباء الأسنان من ظاهرة تُعرف باسم “ابتسامة البروسيكو”، نتيجة محتوى السكر العالي وتأثير الفوَران في هذه المشروبات.



ورغم أن جميع أنواع ليست صديقة للأسنان، فإن البروسيكو وأنواع النبيذ الفوّار الأخرى قد تكون أكثر ضررًا، خصوصًا عند استهلاكها بشكل متكرر.



لماذا يُعدّ البروسيكو مضرًا بالأسنان؟



يشرح الدكتور سام جيثوا، رئيس الأكاديمية لطبّ الأسنان التجميلي، أنّ الكحول يسبّب الجفاف في الفم، ما يقلّل إفراز اللعاب الضروري لغسل البكتيريا.

لكن البروسيكو والمشروبات المشابهة تصبح أكثر خطورة بسبب ارتفاع نسبة السكر ووجود حمض الكربونيك الناتج عن الفوَران.



هذا الحمض يمكن أن يُضعف مينا الأسنان (الطبقة الخارجية الصلبة)، ما يؤدي مع الوقت إلى:



حساسية الأسنان



تغيّر لونها



زيادة خطر التسوّس وحتى فقدان الأسنان





ويضيف الدكتور ساهيل أنّ أطباء الأسنان يلاحظون ازدياد حالات تسوّس الأسنان الأمامية خلال موسم الأعياد، لأن البروسيكو مشروب شائع، حلو الطعم، غني بالسكر، حمضي ومكربن، وسهل الاستهلاك بكميات كبيرة.



علامات قد تدلّ على إصابتك بـ“ابتسامة البروسيكو”



من أبرز الأعراض التي يجب الانتباه لها:



ألم أو وخز حاد عند تناول مشروبات أو أطعمة ساخنة، باردة أو حلوة



اصفرار الأسنان نتيجة تآكل وظهور تحتها



الإحساس بأن حواف الأسنان أصبحت خشنة أو أرقّ من المعتاد



ظهور ثقوب صغيرة أو انزعاج ناتج عن التسوّس





كيف تتجنّبين “ابتسامة البروسيكو” خلال موسم الأعياد؟



ليس من الضروري التخلّي كليًا عن المشروبات الفوّارة، لكن يمكن تقليل أضرارها عبر النصائح التالية:



تجنّبي مشروب “باكس فيز”: مزيج عصير البرتقال الحمضي مع الفوَران يُعدّ شديد الضرر بالأسنان.



امضغي علكة خالية من السكر بين المشروبات لتحفيز إفراز اللعاب.



أكثري من شرب الماء بين كؤوس البروسيكو، ويفضّل تمريره في الفم لتخفيف الحموضة.



بدّلي نوع المشروب: إن لم يكن البروسيكو أساسيًا، اختاري نبيذًا غير فوّار أو مشروبًا أقل حموضة.



استخدمي الشفّاطة (Straw) لتقليل تماس السائل الحمضي مع الأسنان.



قولي نعم لطبق الجبن: الجبن يساعد على معادلة الأحماض في الفم.



لا تفرشي أسنانك فورًا بعد الشرب: انتظري حوالى 30 دقيقة لأن المينا تكون ضعيفة بفعل الحموضة، والتنظيف مباشرة قد يزيد تآكلها.