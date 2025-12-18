أيّهما أفضل لجسمك؟ التفاح أو البرتقال؟

أفاد تقرير صحي نشره موقع «هيلث» بأن التفاح والبرتقال يقدّمان فوائد غذائية مهمة، إلا أن كلاً منهما يتفوّق في عناصر مختلفة. وأوضح التقرير أن البرتقال يعدّ أغنى بفيتامين «سي»، إذ تحتوي الحبة المتوسطة منه على نحو 82.7 ملغ، ما يغطي أكثر من 90% من الاحتياج اليومي، مقارنةً بـ8.37 ملغ فقط في التفاح.

في المقابل، يتفوّق التفاح في محتواه من الألياف الغذائية، حيث يوفر نحو 4.37 غرامات للحبة المتوسطة، مقابل 2.8 غرام في البرتقال، ما يعزز صحة الجهاز الهضمي ويساعد على خفض .

وأشار التقرير إلى أن البرتقال أقل في السعرات الحرارية والكربوهيدرات مقارنة بالتفاح، بينما يشترك الاثنان في احتوائهما على معادن ومضادات أكسدة تدعم صحة القلب وتقلل الالتهابات. وخلص إلى أن الجمع بين التفاح والبرتقال في يحقق فوائد صحية متكاملة.