تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

عادات تزيد دهون البطن.. ابتعدوا عنها!

Lebanon 24
20-12-2025 | 00:18
A-
A+
Doc-P-1457715-639018158172395249.webp
Doc-P-1457715-639018158172395249.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يمكن أن تكون دهون منطقة البطن العنيدة مرتبطة بما يُعرف بالدهون العميقة، وهي دهون داخلية خفية وخطيرة.

,تُسهم عادات نمط الحياة غير الصحية، مثل الخمول وتناول الأطعمة المُصنّعة والتوتر المزمن وقلة النوم، في تراكم هذا النوع من الدهون، التي تشكل مخاطر صحية جسيمة، وفقاً صحيفة Times of India.

لكن هناك عادات يومية شائعة تُسهم في زيادة هذه الدهون، إلى جانب نصائح عملية للحد منها وتحسين الصحة العامة، كما يلي:
1. قلة الحركة اليومية
فقد أظهرت الأبحاث الطبية أن الأشخاص الذين لا يمارسون نشاطاً بدنياً منتظماً يُفاقمون هذه المشكلة بشكل ملحوظ. فعندما يتبنى الأفراد نمط حياة خاملا، يميلون إلى تراكم كميات أكبر من الدهون الداخلية، نتيجة قلة الحركة والشعور المستمر بالتعب، وكلاهما يُسهمان في زيادة تخزين الدهون داخل الجسم. إذ يقضي هؤلاء الأشخاص جزءاً كبيراً من يومهم جلوساً، ما يؤدي مع مرور الوقت إلى تدهور تدريجي في الصحة العامة وجودة الحياة، ويزيد من خطر السمنة ومقاومة الأنسولين وأمراض القلب والأوعية الدموية. ويساعد النشاط البدني المنتظم على تحسين التوازن الأيضي ودعم الصحة العامة.
2. الإفراط في تناول الأطعمة المُصنّعة
كما يؤدي اتباع نظام غذائي غير متوازن، خصوصاً الإكثار من الكربوهيدرات المُكرّرة والدهون المُشبعة مع نقص البروتين والألياف، إلى زيادة تراكم الدهون العميقة في البطن. وتحتوي الأطعمة المُصنّعة عادة على نسب مرتفعة من السكريات المُضافة والدهون غير الصحية، ما يُسهم بشكل مباشر في زيادة هذا النوع من الدهون.
3. الإجهاد المُزمن
كذلك يؤثر التوتر المستمر سلباً على التوازن النفسي والجسدي، ويؤدي إلى إفراز هرمون الكورتيزول بمستويات مرتفعة. ويرتبط هذا الهرمون بزيادة تخزين الدهون العميقة في منطقة البطن، خصوصاً عند استمرار التوتر لفترات طويلة.
4. قلة النوم
أما عندما لا يحصل الشخص على نوم كافٍ ومنتظم، فيتأثر التمثيل الغذائي وتختل هرمونات الجوع، مع ارتفاع مستوى الكورتيزول. ويؤدي ذلك إلى زيادة الشهية والرغبة في تناول الطعام، وتراكم الدهون في منطقة البطن. ومع مرور الوقت، يمكن أن تتحول السعرات الزائدة إلى دهون داخلية يصعب التخلص منها.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لتقليل دهون البطن العميقة طبيعياً.. تناولوا هذه الاطعمة
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 10:35:43 Lebanon 24 Lebanon 24
عن دهون البطن الزائدة.. تحذير عاجل للنساء
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 10:35:43 Lebanon 24 Lebanon 24
أطعمة ومشروبات تهدد صحة القلب.. ابتعدوا عنها
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 10:35:43 Lebanon 24 Lebanon 24
أطعمة يومية ترفع ضغط الدم.. ابتعدوا عنها
lebanon 24
Lebanon24
20/12/2025 10:35:43 Lebanon 24 Lebanon 24

مع مرور الوقت

حسين ال

الكورة

السكري

بيت أ

هيدرا

دنيا

سولي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2025-12-19
Lebanon24
16:03 | 2025-12-19
Lebanon24
13:42 | 2025-12-19
Lebanon24
11:59 | 2025-12-19
Lebanon24
09:34 | 2025-12-19
Lebanon24
09:27 | 2025-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24