Najib Mikati
صحة

النساء أكثر قدرة من الرجال على رصد علامات المرض في الوجوه

Lebanon 24
20-12-2025 | 12:10
كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة «التطور والسلوك البشري» أن النساء أكثر قدرة من الرجال على رصد علامات المرض في وجوه الآخرين. وأوضح الباحثون أن البشر يعتمدون على إشارات غير لفظية، مثل تدلي الجفون، شحوب الشفاه، واحمرار العينين أو نعاسهما، للكشف عن احتمالات إصابة الآخرين بالأمراض، سواء بدافع الاهتمام أو لتجنب العدوى.

وأجرى فريق البحث من قسم علم النفس بجامعة ميامي الأميركية تجربة شارك فيها 280 طالباً جامعياً، منهم 140 ذكور و140 إناث، لتقييم 24 صورة لوجوه في حالتي المرض والصحة، استناداً إلى ستة أبعاد تتعلق بالحالة الصحية والتفاعل الاجتماعي والانتباه وغيرها.

وأظهرت النتائج أن النساء بدقة أكبر تميّزن بين وجوه المرضى والأصحاء مقارنة بالرجال، وهو فرق طفيف لكنه ذو دلالة إحصائية. وفسّر الباحثون ذلك بفرضيتين: الأولى ترتبط بدور النساء التاريخي كمقدمات رعاية للأطفال، ما عزز قدرتهن على اكتشاف المرض، والثانية تتعلق بتجنّب العدوى والملوثات، حيث تميل النساء إلى حساسية أكبر تجاه الأشخاص المرضى.

جامعة ميامي

البشري

العين

جامع

ساسي

دلال

