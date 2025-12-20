وزير الصحة يشارك في مؤتمر للتوعية من مخاطر السمنة في البترون

نظم مستشفى الحكومي المؤتمر الاول للتوعية على السمنة، برعاية وحضور ركان الدين في جامعة راهبات العائلة المقدسة البترون، في حضور الأطباء وحشد من المهتمين.

واعتبر وزير الصحة، ان "الشراكة بين وبين والجمعيات العلمية النقابية ترفع مستوى الخدمة، والتكامل هو المطلوب، فنحن كقطاع عام قد مررنا بأزمات كبيرة، والرؤية الاستراتيجية الأساسية هي كيفية دعم المستشفيات الحكومية لتحسين الإنتاجية وضمانة الاستمرارية ودعمها للمحافظة مع والقطاع الخاص ". وتابع: "هدفنا تخفيف التكلفة على المريض اللبناني"

وكانت كلمة لمدير مستشفى البترون د. ميشال الفغالي قال فيها: "ان موضوع الصحة يشكل تحديا وينطلق من ايماننا ان لا يقتصر على العلاج بل يشمل الوعي الصحي المبني على ".

ويأتي هذا الحدث في إطار سعي مستشفى البترون إلى تطوير خدماته الصحية وتعزيز الوعي الصحي في .