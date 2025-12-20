تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

وزير الصحة يشارك في مؤتمر للتوعية من مخاطر السمنة في البترون

Lebanon 24
20-12-2025 | 13:50
نظم مستشفى البترون الحكومي المؤتمر الاول للتوعية على السمنة، برعاية وحضور وزير الصحة ركان نصار الدين في جامعة راهبات العائلة المقدسة البترون، في حضور الأطباء وحشد من المهتمين.

واعتبر وزير الصحة، ان "الشراكة بين وزارة الصحة وبين المستشفيات الحكومية والجمعيات العلمية النقابية ترفع مستوى الخدمة، والتكامل هو المطلوب، فنحن كقطاع عام قد مررنا بأزمات كبيرة، والرؤية الاستراتيجية الأساسية هي كيفية دعم المستشفيات الحكومية لتحسين الإنتاجية وضمانة الاستمرارية ودعمها للمحافظة مع المستشفيات الخاصة والقطاع الخاص ".

وتابع: "هدفنا تخفيف التكلفة على المريض اللبناني"

وكانت كلمة لمدير مستشفى البترون د. ميشال الفغالي قال فيها: "ان موضوع الصحة يشكل تحديا وينطلق من ايماننا ان المستشفى الحكومي لا يقتصر على العلاج بل يشمل الوعي الصحي المبني على العلم ".

ويأتي هذا الحدث في إطار سعي مستشفى البترون إلى تطوير خدماته الصحية وتعزيز الوعي الصحي في المجتمع المحلي.  

