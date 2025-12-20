تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

دراسات تكشف سرًا مقلقًا عن غسول الفم

Lebanon 24
20-12-2025 | 16:33
كشفت دراسات حديثة أن المواظبة على استخدام غسول الفم المطهّر قد ترتبط بارتفاع ضغط الدم، نتيجة خفض مستويات أكسيد النيتريك في الجسم، وهو مركّب يساعد على إرخاء الأوعية الدموية وتنظيم الضغط.

وأظهرت نتائج تحليل شمل تسع دراسات على أكثر من 6300 بالغ تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عامًا، أن مستخدمي غسول الفم بانتظام لديهم خطر أعلى، وإن كان طفيفًا، للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بغير المستخدمين.

كما بيّنت دراسة أجرتها المعاهد الوطنية الأميركية للصحة أن الأشخاص الذين استخدموا غسول الفم مرتين يوميًا أو أكثر كانوا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنحو 1.85 إلى 2.17 مرة مقارنة بغير المستخدمين أو من استخدموه بشكل أقل.

وأشار الباحثون إلى أن غسول الفم القوي يقضي على البكتيريا النافعة في الفم المسؤولة عن تحويل النترات الغذائية إلى أكسيد النيتريك، ما قد يعيق تنظيم ضغط الدم. وأكدوا أن الخطر لا يكمن في الاستخدام العرضي، بل في التكرار اليومي المستمر على مدى سنوات.

