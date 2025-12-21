تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
صحة

اكتشاف ثوري: حماية خلايا السكري من النوع الأول

Lebanon 24
21-12-2025 | 02:10
نجح علماء جامعة ويسكونسن-ماديسون في اكتشاف طريقة لحماية خلايا بيتا المنتجة للأنسولين في البنكرياس من هجوم المناعة الذاتي بداء السكري من النوع الأول.

تقليدياً، ركزت العلاجات على تثبيط النشاط المناعي، لكن قائدة الدراسة فايزة إنجين سألت "لماذا تُستهدف خلايا بيتا تحديداً؟"، فانتقلت إلى بروتين XBP1 في نظام استجابة الإجهاد الخلوي.

بناءً على دراسة سابقة أظهرت حذف Ire1α يمنع السكري لدى الفئران، حذف الفريق جين Xbp1 في خلايا بيتا قبل الهجوم المناعي.

"مستوى السكر يرتفع أولاً لكنه يعود لاحقاً إلى الطبيعي"، توضح إنجين، إذ تفقد الخلايا هويتها الناضجة مؤقتاً فلا تتعرف عليها المناعة، ثم تستعيدها مع انخفاض الالتهاب واستعادة الأنسولين.

لاحظ الفريق أن التأثير وقائي دون تغييرات في Ire1α، فاستخدموا تسلسل الحمض النووي للخلايا المفردة لكشف مسارات إجهاد مشتركة وخاصة بـXbp1.

تؤكد النتائج دور خلايا بيتا النشط في تطور المرض، مع إمكانية تدخل مبكر لدى الأشخاص المعرضين عبر فحوصات دم قبل سنوات من الأعراض. (روسيا اليوم)
