تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

أدوية السكري والسرطان.. "ارتباط محتمل" وآليات تتجاوز ضبط السكر

Lebanon 24
21-12-2025 | 03:04
A-
A+
Doc-P-1458049-639019083118133939.png
Doc-P-1458049-639019083118133939.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشير مراجعة علمية حديثة من الصين إلى وجود ارتباط محتمل بين أدوية السكري وتطوّر السرطان، عبر آليات بيولوجية لا تقتصر على خفض سكر الدم أو إدارة الوزن، بل تمتد إلى التأثير في تكاثر الخلايا، ووظائف المناعة، والالتهاب، ومسارات حيوية أخرى.

ووفق الدراسة، فإن السكري، خصوصًا النوع الثاني، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأنواع من السرطان مثل الكبد والقولون والثدي. ورغم أن التحكم بالسكر والوزن يبقى عنصرًا أساسيًا، ترى المراجعة أن هذه العوامل وحدها لا تفسر الصورة كاملة، ما يدفع إلى التعمق في دور الأدوية نفسها وعلاقتها بنتائج السرطان.

وقد نُشرت هذه المراجعة بتاريخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2025 في مجلة "Precision Clinical Medicine"، وأعدّها باحثون من "مستشفى الشعب بجامعة بكين"، مركزة على كيف يمكن لأدوية مثل "الميتفورمين" و"مثبطات SGLT2" و"محفزات GLP-1" أن تؤثر على مسارات مرتبطة بالسرطان.

الميتفورمين في الواجهة
تلفت الدراسة إلى أن "الميتفورمين" يبرز بشكل خاص، إذ قد يدعم المناعة المضادة للسرطان ويبطئ نمو الورم عبر التأثير على "البيئة الدقيقة" للمرض. كما ربطت المراجعة دوره بمسارات مثل "AMPK" و"mTOR" و"PI3K/AKT" المرتبطة بتكاثر الخلايا والموت الخلوي وتكوّن الأوعية الدموية.

تأثيرات متفاوتة بحسب الدواء ونوع السرطان
وبحسب النتائج، قد تُظهر أدوية أخرى مثل "مثبطات SGLT2" و"محفزات GLP-1" تأثيرات محتملة مرتبطة بتقليل الالتهاب، وتعديل تكاثر الخلايا السرطانية، وتعزيز الموت الخلوي. لكن الدراسة تشدد على أن هذه النتائج ليست ثابتة على نحو واحد، بل تختلف وفق نوع الدواء ونوع السرطان. وتشير إلى أن "الميتفورمين" يحمل مؤشرات واعدة تجاه الوقاية من سرطان "القولون والمستقيم" و"الكبد"، بينما تبقى نتائجه في "سرطان الثدي" غير حاسمة.

وفي تعليق ورد ضمن المادة، قال الدكتور "لينونغ جي" إن أدوية السكري ضرورية في العلاج اليومي، لكن تأثيراتها على السرطان ما زالت غير مفهومة بالكامل، مؤكدًا الحاجة إلى دراسات إضافية وفهم أدق للآثار طويلة المدى لدى مرضى السرطان.

نحو طب شخصي وتجارب مستقبلية
وتختم الدراسة بالتأكيد على أهمية التوجه إلى "الطب الشخصي" عند التعامل مع مرضى يجمعون بين السكري والسرطان، وفتح الباب أمام تجارب سريرية لاحقة قد تساعد على تطوير أدوية السكري لتصبح جزءًا من منظومة علاج السرطان أو علاجًا مساعدًا إلى جانب العلاجات المعروفة، إضافة إلى بحث أثرها الوقائي المحتمل على استراتيجيات الصحة العامة لدى الفئات الأكثر عرضة. (يورو نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ندوة طبية في أميون في اليوم العالمي لمرض السكري
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 13:04:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ملف أدوية السرطان يعود إلى الواجهة
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 13:04:19 Lebanon 24 Lebanon 24
يارا السكري: هذه حقيقة إرتباطي بأحمد العوضي
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 13:04:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. ضبط أدوية مهرّبة إلى خارج لبنان
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 13:04:19 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة بكين

ون بين

العلا

الصين

جامع

تيجي

يورو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
04:18 | 2025-12-21
Lebanon24
02:10 | 2025-12-21
Lebanon24
00:27 | 2025-12-21
Lebanon24
23:00 | 2025-12-20
Lebanon24
16:33 | 2025-12-20
Lebanon24
13:50 | 2025-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24