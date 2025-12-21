لماذا يُعد الكركم سلاحاً طبيعياً ضد الالتهاب؟

بحسب ما أوضحه الدكتور شوبهام فاتسيا، أخصائي والكبد فإن الكركم يُعد مصدراً غنياً بمركب "الكركمين"، الذي أثبتت دراسات علمية قدرته على تقليل مؤشرات الالتهاب المزمن في الجسم.

وفي منشور له عبر حسابه على "إنستغرام" استعرض الطبيب كيف يمكن للكركم أن يسهم في تعزيز الصحة العامة، مشيراً إلى تحسّن ملحوظ لوحظ لدى مرضى يعانون من التهاب المفاصل والتهابات الأمعاء، إضافة إلى بعض الاضطرابات الأيضية مثل متلازمة تكيس المبايض، عند استخدام الكركمين بشكل منتظم.



وأوضح فاتسيا أن الكركمين يُعد مضاد أكسدة قوياً، يعمل على تحييد الجذور الحرة؛ ما ينعكس إيجاباً على إبطاء مظاهر الشيخوخة، والحد من تلف الجلد وتراجع وظائف الدماغ، إلى جانب دوره المهم في دعم صحة القلب.



وأشار إلى أن هذا المركب يسهم في حماية البطانة الداخلية للأوعية الدموية، وهي من أولى المناطق التي يستهدفها الالتهاب؛ ما يمنح الكركمين دوراً وقائياً على المستوى الخلوي. (إرم نيوز)