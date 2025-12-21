إذا كنت تتناول مكملات الحديد.. تجنب هذه الأطعمة

تُستخدم مكملات الحديد بشكل شائع لمنع أو علاج نقص الحديد وفقر ، لكن بعض الأطعمة قد يقلل قدرة الجسم على امتصاص هذا المعدن الضروري. وينصح الخبراء، وفقا لموقع verywellhealth الصحي، بتوقيت تناول المكملات بعناية للحصول على أفضل النتائج.



القهوة والشاي



من أبرز الأطعمة المانعة للامتصاص. يحتوي كلا المشروبين على مضادات أكسدة مثل التانينات في الشاي، التي تعوق امتصاص الحديد الهيمي وغير الهيمي. هذا التأثير موجود حتى في المشروبات الخالية من الكافيين، لذا من الأفضل الانتظار ساعة إلى ساعتين بعد شرب القهوة أو الشاي قبل تناول مكمل الحديد.

منتجات الألبان



مثل الحليب والزبادي والجبن والأطعمة المدعمة بالكالسيوم يمكن أن تمنع امتصاص الحديد. يتنافس الكالسيوم مع الحديد في الجهاز الهضمي، ما يقلل كمية الحديد التي يمتصها الجسم. قد يظهر هذا التأثير حتى بكميات صغيرة، مثل القشطة في القهوة أو الجبن في الساندويتش.



الشوكولا الداكنة



تحتوي على مضادات أكسدة تقلل من امتصاص الحديد، حتى مع احتوائها على الحديد غير الهيمي.



البيض



قد يقلل من توفر الحديد الحيوي بنسبة تصل إلى 27٪، بسبب بروتين الفوسفويتين الذي يربط الحديد ويجعل الجسم أقل قدرة على استخدامه.



منتجات الصويا



مثل التوفو وحليب الصويا والفاصوليا الخضراء قد تعوق امتصاص الحديد، خصوصًا الصويا المصنعة، بسبب البروتينات والفايتات.

الأطعمة الغنية بالأوكسالات والفايتات



مثل السبانخ، الشمندر، الحبوب الكاملة، البقوليات وبعض المكسرات، ترتبط بالحديد في الأمعاء وتمنع امتصاصه. يمكن تحسين الامتصاص عند تناول الحديد مع أطعمة غنية بفيتامين C.



ولتحقيق أقصى استفادة من الحديد، يُنصح بفصل تناول المكملات عن هذه الأطعمة بساعتين على الأقل، لضمان امتصاص أفضل والحفاظ على نظام غذائي متنوع. (إرم نيوز)