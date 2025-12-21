تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
14
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
4
o
بشري
10
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
لماذا يزداد احمرار الوجه مع التقدم في العمر؟
Lebanon 24
21-12-2025
|
09:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعاني العديد من الأشخاص تفاقم أعراض مرض الوردية (Rosacea) مع التقدم في العمر، خاصة بين الأربعين والخمسين، إذ تشمل الأعراض الشائعة الاحمرار المستمر، والبثور الشبيهة بحب الشباب، واتساع الأوعية الدموية، بحسب أطباء
الأمراض الجلدية
.
وفقا لصحيفة "
نيويورك
تايمز"، لا يعرف العلماء السبب الدقيق لتفاقم الوردية مع العمر، إلا أن هناك بعض النظريات. وتقول الدكتورة جولي سي. هاربر، طبيبة الجلدية في
ألاباما
، إن سنوات التعرض للمحفزات البيئية يمكن أن تؤدي إلى التهاب مزمن يضعف الأنسجة المحيطة بالأوعية الدموية، ما يجعلها تتسع بمرور الوقت ويزيد الاحمرار المستمر ويفاقم الهبات الساخنة. وتشير الدكتورة دينا الراشيدي إلى أن الشيخوخة الطبيعية للبشرة وفقدان مرونتها، بالإضافة إلى أضرار الشمس، تجعل الأوعية الدموية أكثر وضوحًا، مع زيادة أعراض الجفاف والشعور بالشد والحرقان.
وتسهم العوامل الوراثية أيضًا في انتشار المرض، كما تؤدي المحفزات اليومية دورًا مهمًا، مثل التعرض للشمس، والأطعمة الحارة، والكحول، والجو البارد أو الحار، والتوتر، والنشاط البدني والمشروبات الساخنة. وقد تظهر أعراض إضافية تشمل الشعور بالحكة أو
الرملية
في العينين، أو سماكة الجلد على الأنف. (إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لماذا يتسارع الزمن كلما تقدمنا في العمر؟ العلم يقترب من الإجابة!
Lebanon 24
لماذا يتسارع الزمن كلما تقدمنا في العمر؟ العلم يقترب من الإجابة!
21/12/2025 21:15:34
21/12/2025 21:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مادورو يُعلن: مستعد للتحدث "وجها لوجه" مع ترامب
Lebanon 24
مادورو يُعلن: مستعد للتحدث "وجها لوجه" مع ترامب
21/12/2025 21:15:34
21/12/2025 21:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يتباطأ ChatGPT على كروم؟ أداة تكشف السبب وتقدم الحل
Lebanon 24
لماذا يتباطأ ChatGPT على كروم؟ أداة تكشف السبب وتقدم الحل
21/12/2025 21:15:34
21/12/2025 21:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوفد الأوكراني المفاوض: نعمل بشكل بناء مع الجانب الأمريكي ونتوقع تحقيق مزيد من التقدم والنتائج
Lebanon 24
رئيس الوفد الأوكراني المفاوض: نعمل بشكل بناء مع الجانب الأمريكي ونتوقع تحقيق مزيد من التقدم والنتائج
21/12/2025 21:15:34
21/12/2025 21:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمراض الجلدية
الرملية
نيويورك
ألاباما
الكحول
الاحمر
جو ال
العلم
تابع
قد يعجبك أيضاً
تأثير استخدام الهاتف الطويل على العينين
Lebanon 24
تأثير استخدام الهاتف الطويل على العينين
13:20 | 2025-12-21
21/12/2025 01:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أضرار الوجبات السريعة
Lebanon 24
أضرار الوجبات السريعة
11:36 | 2025-12-21
21/12/2025 11:36:55
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أخطاء شائعة تفسد فوائد المشي اليومي.. ما هي؟
Lebanon 24
5 أخطاء شائعة تفسد فوائد المشي اليومي.. ما هي؟
10:34 | 2025-12-21
21/12/2025 10:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا كنت تتناول مكملات الحديد.. تجنب هذه الأطعمة
Lebanon 24
إذا كنت تتناول مكملات الحديد.. تجنب هذه الأطعمة
07:55 | 2025-12-21
21/12/2025 07:55:51
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يُعد الكركم سلاحاً طبيعياً ضد الالتهاب؟
Lebanon 24
لماذا يُعد الكركم سلاحاً طبيعياً ضد الالتهاب؟
06:19 | 2025-12-21
21/12/2025 06:19:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
النائبة تتصل وتهدد والوزير يرد: ما تجاوبو
Lebanon 24
النائبة تتصل وتهدد والوزير يرد: ما تجاوبو
02:15 | 2025-12-21
21/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزير وصحبه "لم يدفعوا الفاتورة"
Lebanon 24
الوزير وصحبه "لم يدفعوا الفاتورة"
01:45 | 2025-12-21
21/12/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت كبيرة في قضيّة الإعلاميّة الموقوفة بتهم تجارة المخدرات... هذا ما حصل في غرفة نومها
Lebanon 24
مفاجآت كبيرة في قضيّة الإعلاميّة الموقوفة بتهم تجارة المخدرات... هذا ما حصل في غرفة نومها
07:29 | 2025-12-21
21/12/2025 07:29:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام لا تبشّر بالخير.. هذا ما يتنفسه اللبنانيون يوميا
Lebanon 24
أرقام لا تبشّر بالخير.. هذا ما يتنفسه اللبنانيون يوميا
14:39 | 2025-12-20
20/12/2025 02:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف عاش الفنان الراحل وليد العلايلي أيامه الأخيرة؟
Lebanon 24
كيف عاش الفنان الراحل وليد العلايلي أيامه الأخيرة؟
00:50 | 2025-12-21
21/12/2025 12:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
13:20 | 2025-12-21
تأثير استخدام الهاتف الطويل على العينين
11:36 | 2025-12-21
أضرار الوجبات السريعة
10:34 | 2025-12-21
5 أخطاء شائعة تفسد فوائد المشي اليومي.. ما هي؟
07:55 | 2025-12-21
إذا كنت تتناول مكملات الحديد.. تجنب هذه الأطعمة
06:19 | 2025-12-21
لماذا يُعد الكركم سلاحاً طبيعياً ضد الالتهاب؟
04:18 | 2025-12-21
حتى بعد التعافي.. هذا ما يفعله كورونا بالدماغ
فيديو
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
15:13 | 2025-12-20
21/12/2025 21:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
21/12/2025 21:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
21/12/2025 21:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24