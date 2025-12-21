تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

تأثير استخدام الهاتف الطويل على العينين

Lebanon 24
21-12-2025 | 13:20
A-
A+
Doc-P-1458211-639019417847427807.png
Doc-P-1458211-639019417847427807.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصبح الهاتف الذكي جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، إلا أن استخدامه لفترات طويلة قد يسبب أضرارًا على صحة العينين. من أبرز هذه الأضرار إجهاد العين، حيث يشعر الشخص بحرقة أو جفاف وتشوش في الرؤية نتيجة التركيز المستمر على الشاشة الصغيرة.

كما يؤدي التحديق الطويل في الهاتف إلى قلة الرمش، ما يسبب جفاف العينين، إضافة إلى الصداع وآلام الرقبة. وقد يؤثر الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة سلبًا على العينين ويؤدي إلى اضطرابات في النوم.

لذلك يُنصح بأخذ فترات راحة منتظمة، وتخفيف سطوع الشاشة، والحد من استخدام الهاتف للحفاظ على صحة العينين.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أطعمة تحمي العينين من التلف الناتج عن استخدام الشاشات
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وثيقة للخامنئي تحذّر "المقاتلين" من استخدام كاميرات الهواتف
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية ليتوانيا: لا حدود للوحشية الروسية في أوكرانيا وسندعم كييف على المدى الطويل باستخدام الأصول الروسية المجمدة
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران فرحة: لننظر الى بعضنا بعين الإيمان لا بعين النقد
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 21:15:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الهاتف الذكي

الطويل

التركي

الترك

العين

ساسي

تركي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
11:36 | 2025-12-21
Lebanon24
10:34 | 2025-12-21
Lebanon24
09:32 | 2025-12-21
Lebanon24
07:55 | 2025-12-21
Lebanon24
06:19 | 2025-12-21
Lebanon24
04:18 | 2025-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24