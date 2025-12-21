تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة
تأثير استخدام الهاتف الطويل على العينين
Lebanon 24
21-12-2025
|
13:20
photos
أصبح
الهاتف الذكي
جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، إلا أن استخدامه لفترات طويلة قد يسبب أضرارًا على صحة العينين. من أبرز هذه الأضرار إجهاد
العين
، حيث يشعر الشخص بحرقة أو جفاف وتشوش في الرؤية نتيجة التركيز المستمر على الشاشة الصغيرة.
كما يؤدي التحديق
الطويل
في الهاتف إلى قلة الرمش، ما يسبب جفاف العينين، إضافة إلى الصداع وآلام الرقبة. وقد يؤثر الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة سلبًا على العينين ويؤدي إلى اضطرابات في النوم.
لذلك يُنصح بأخذ فترات راحة منتظمة، وتخفيف سطوع الشاشة، والحد من استخدام الهاتف للحفاظ على صحة العينين.
