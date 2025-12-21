تأثير استخدام الهاتف الطويل على العينين

أصبح جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، إلا أن استخدامه لفترات طويلة قد يسبب أضرارًا على صحة العينين. من أبرز هذه الأضرار إجهاد ، حيث يشعر الشخص بحرقة أو جفاف وتشوش في الرؤية نتيجة التركيز المستمر على الشاشة الصغيرة.كما يؤدي التحديق في الهاتف إلى قلة الرمش، ما يسبب جفاف العينين، إضافة إلى الصداع وآلام الرقبة. وقد يؤثر الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة سلبًا على العينين ويؤدي إلى اضطرابات في النوم.لذلك يُنصح بأخذ فترات راحة منتظمة، وتخفيف سطوع الشاشة، والحد من استخدام الهاتف للحفاظ على صحة العينين.