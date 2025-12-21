تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة
قلة الحركة… خطر على الصحة
Lebanon 24
21-12-2025
|
23:00
photos
الجلوس لفترات طويلة وقلة الحركة من العادات الضارة التي تؤثر سلبًا على صحة الجسم. فهي قد تسبب ضعف العضلات والمفاصل، وتؤدي إلى آلام الظهر والرقبة. كما تزيد من احتمالية زيادة الوزن والسمنة، نتيجة قلة حرق السعرات الحرارية.
بالإضافة إلى ذلك، يرتبط الجلوس
الطويل
بمشاكل في
الدورة
الدموية وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري. كما يمكن أن يؤثر سلبًا على المزاج والتركيز، ويزيد من الشعور بالتعب والخمول.
لذلك يُنصح بممارسة الرياضة بانتظام، وأخذ فترات استراحة للتحرك والتمدد، حتى عند الدراسة أو استخدام الأجهزة الإلكترونية.
