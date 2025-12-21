غسل اليدين.. خط الدفاع الأول ضد العدوى

غسل اليدين من أبسط الطرق وأهمها للوقاية من الأمراض. تحتوي اليدان على الكثير من الجراثيم والبكتيريا التي تنتقل بسهولة عند لمس الطعام أو العينين أو الأنف. يساعد غسل اليدين بالصابون والماء الجاري على قتل الجراثيم وتقليل خطر الإصابة بالعدوى مثل الإنفلونزا ونزلات البرد وأمراض الجهاز الهضمي.كما أن غسل اليدين قبل تناول الطعام وبعد استخدام المرحاض وبعد العودة من الأماكن العامة يحمي الشخص ومن حوله من الأمراض. لذلك، تعتبر هذه العادة الصحية من أهم الأساسيات للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من انتشار العدوى.