Najib Mikati
صحة

هذه أفضل الفيتامينات والمكملات الغذائية لصحتك العقلية

Lebanon 24
22-12-2025 | 16:00
Doc-P-1458677-639020402303753884.png
Doc-P-1458677-639020402303753884.png photos 0
ترتبط الصحة النفسية بالجسد ارتباطًا وثيقًا، ورغم أن الفيتامينات والمكملات ليست علاجًا سحريًا، فإنها قد تساهم في دعم المزاج والصحة العقلية. ومع ذلك، تبقى الخطوة الأهم "استشارة الطبيب" قبل تناول أي مكمل، لأن التوصيات تختلف بحسب الحالة الصحية والأدوية المستخدمة.

يُطرح "فيتامين د" بوصفه “فيتامين الشمس”، إذ لا يقتصر دوره على العظام، بل يرتبط أيضًا بالمزاج. نقص التعرض للشمس قد يؤدي لانخفاض مستواه، وقد رُبط هذا الانخفاض بالاكتئاب ومشكلات نفسية أخرى، لذلك يُنصح بفحص مستوياته، وقد يوصي الطبيب بمكملات أو بزيادة الوقت في الهواء الطلق إذا ثبت النقص.

كما تُذكر "فيتامينات ب"، خصوصًا "ب12" و"حمض الفوليك"، لدورها في صحة الدماغ وتنظيم المزاج عبر المساهمة في إنتاج مواد كيميائية تؤثر على الحالة النفسية. وقد ارتبط نقص ب12 بالاكتئاب، ويمكن الحصول على هذه الفيتامينات من أطعمة مثل البيض والدواجن والخضار الورقية، فيما قد يحتاج بعض الأشخاص لمكملات بعد الفحص الطبي.

وتحضر "أوميغا 3" باعتبارها غذاءً للدماغ، إذ تُعد مهمة لوظائفه، وتشير بعض المعطيات إلى إمكانية مساهمتها في اضطرابات المزاج. ورغم توافرها في الأسماك الدهنية مثل السلمون، فإن من لا يتناولون السمك بانتظام قد يفكرون بمكملات زيت السمك.

ومن المعادن، يُشار إلى "المغنيسيوم" بوصفه عنصرًا مهدئًا قد يساعد مع التوتر والقلق، نظرًا لدوره في تنظيم النواقل العصبية، وقد رُبط انخفاضه بزيادة خطر الاكتئاب. ويمكن تعزيزه غذائيًا عبر المكسرات والبذور والحبوب الكاملة، أو عبر مكملات عند الحاجة.

كذلك يُطرح "الزنك" كمثبت للمزاج وداعم لصحة الدماغ، وتشير بعض الدراسات إلى أن مكملاته قد تخفف أعراض الاكتئاب خصوصًا لدى من لديهم نقص. لكن التحذير هنا أساسي: "عدم الإفراط"، إذ لا ينبغي للبالغين تجاوز "40 ملليغرامًا يوميًا" من جميع المصادر.

وتظهر مكملات أخرى مثل "SAM-e" الذي ينتجه الجسم طبيعيًا ويرتبط بالنواقل العصبية المحسّنة للمزاج، مع إشارات إلى أنه قد يساعد في الاكتئاب عند استخدامه ضمن علاجات أخرى، لكنه قد يتفاعل مع أدوية معينة ولا يناسب الجميع.

كما تُذكر "نبتة سانت جون" كخيار شائع في الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط وفق بعض الدراسات، إلا أن حساسيتها تكمن في تداخلاتها الدوائية الواسعة، بما فيها أدوية شائعة مثل موانع الحمل ومميعات الدم.

وأخيرًا، يأتي "5-HTP" بوصفه داعمًا محتملًا للسيروتونين، إذ يستخدمه الجسم لإنتاج هذا الناقل العصبي المرتبط بالمزاج. ورغم نتائج توصف بالواعدة في بعض الدراسات، لا يزال الأمر بحاجة لمزيد من البحث، مع التنبيه إلى احتمال تفاعله مع مضادات الاكتئاب وأدوية أخرى. (webmd)
في الهواء الطلق

فيتامينات ب

السلمون

المعادن

أوميغا

الحص

كاني

هنية

