صحة
عشية موسم الاعياد.. كم هو عدد الخطوات المطلوبة لحرق سعرات الأطعمة؟
Lebanon 24
23-12-2025
|
00:39
photos
0
كشف خبراء في الصحة عن عدد الخطوات اللازمة لحرق السعرات الحرارية في أطعمة موسم الأعياد الشائعة.
وتظهر النتائج أن المشي المعتدل يمكن أن يساعد في توازن استهلاك السعرات خلال الاحتفالات.
وحلل الخبراء السعرات الحرارية في الحصص القياسية من الأطعمة، ثم حوّلوها إلى عدد الخطوات والوقت اللازم للمشي لشخص بالغ.
وكان الديك
الرومي
المشوي أسهلها حرقا، إذ تحتوي الحصة القياسية على 142 سعرة حرارية، ما يتطلب 2858 خطوة أو نحو 29 دقيقة مشي. وأشار الباحثون إلى أن الحصص الأكبر ستتطلب مشيا أطول.
وجاءت البطاطا المشوية في المرتبة الثانية، إذ تحتوي على نحو 190 سعرة حرارية وتتطلب 3572 خطوة، أي نحو 36 دقيقة من المشي.
أما الحشوة (خليط يُحشى به الديك الرومي قبل أو أثناء الطهي)، فكانت الأعلى في استهلاك السعرات، إذ تحتوي الحصة الواحدة على 356 سعرة حرارية، ويستغرق حرقها 6693 خطوة أو نحو 67 دقيقة – أكثر من ضعف الوقت اللازم للديك الرومي المشوي.
وتعتمد هذه الأرقام على مؤشر أصدره WeWard، وهو تطبيق للمشي يكافئ المستخدمين على عدد خطواتهم.
فوائد المشي المعتدل
لطالما نصح خبراء الصحة بزيادة عدد الخطوات اليومية لتحسين صحة القلب والمساعدة على إنقاص الوزن وتعزيز الصحة النفسية، وغالبا ما يُذكر المشي 10000 خطوة يوميا كهدف شائع.
ومع ذلك، تشير الدراسات الحديثة إلى أن المشي لفترات قصيرة يوميا يمكن أن يكون مفيدا أيضا. فقد أظهرت دراسة أن إضافة 15 دقيقة من المشي المنتظم يوميا تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة، حيث انخفض خطر الوفاة المبكرة بنسبة تصل إلى 85% مقارنة بمن يمارسون المشي لفترات قصيرة لا تتجاوز خمس دقائق.
ويخلص الباحثون إلى أن "تغييرات بسيطة في نمط المشي، دون زيادة كبيرة في عدد الخطوات"، يمكن أن تحقق فوائد صحية ملموسة.
Advertisement
