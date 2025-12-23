الأدوية منتهية الصلاحية.. هل هي آمنة لفترة أطول؟

بحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، يوضح صيدلي وحدة العناية المركزة، ستوكويل، أن تواريخ الانتهاء تحدد متى تضمن الشركة القوة الكاملة للدواء، وليس متى يفقد فاعليته تمامًا.



بدأت والدواء الأميركية في عام 1979 بوضع تواريخ انتهاء الصلاحية على الأدوية بناءً على اختبارات الاستقرار. وفي عام 1986، أطلقت إدارة الغذاء والدواء بالتعاون مع برنامج تمديد العمر الافتراضي (SLEP) لفحص مخزونات الأدوية بعد انتهاء صلاحيتها.



والنتائج كانت مفاجِئة: بقي 88٪ من الأدوية فعالة لمدة خمس سنوات بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، وبعضها استمر فعالاً حتى 10 إلى 15 عامًا عند تخزينه في ظروف مثالية.

والأقراص الصلبة، مثل: الإيبوبروفين والأسيتامينوفين ومضادات الهيستامين تحتفظ غالبًا بفاعليتها لسنوات إذا خزنت بعيدًا عن الرطوبة والحرارة والضوء.



أما الأدوية الحرجة مثل الإنسولين، وEpiPens، وأدوية القلب، أو المضادات الحيوية السائلة، فتفقد فاعليتها بسرعة وقد تتحول إلى خطرة، لذا يجب عدم استخدامها بعد انتهاء صلاحيتها.



يشدد ستوكويل على أن التخزين السليم والفحص البصري للأدوية القديمة كالبحث عن أي تغيرات في اللون أو الرائحة أو الشكل، يمكن أن يساعد على تحديد الأدوية الصالحة للاستخدام غير الطارئ. لكنه يحذر: للأدوية الحرجة أو المشكوك فيها، الأفضل دائمًا استبدالها واستشارة الصيدلي أو الطبيب. (إرم نيوز)