تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
الأدوية منتهية الصلاحية.. هل هي آمنة لفترة أطول؟
Lebanon 24
23-12-2025
|
06:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
بحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، يوضح صيدلي وحدة العناية المركزة،
جاريد
ستوكويل، أن تواريخ الانتهاء تحدد متى تضمن الشركة القوة الكاملة للدواء، وليس متى يفقد فاعليته تمامًا.
بدأت
إدارة الغذاء
والدواء الأميركية في عام 1979 بوضع تواريخ انتهاء الصلاحية على الأدوية بناءً على اختبارات الاستقرار. وفي عام 1986، أطلقت إدارة الغذاء والدواء بالتعاون مع
وزارة الدفاع
برنامج تمديد العمر الافتراضي (SLEP) لفحص مخزونات الأدوية بعد انتهاء صلاحيتها.
والنتائج كانت مفاجِئة: بقي 88٪ من الأدوية فعالة لمدة خمس سنوات بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، وبعضها استمر فعالاً حتى 10 إلى 15 عامًا عند تخزينه في ظروف مثالية.
والأقراص الصلبة، مثل: الإيبوبروفين والأسيتامينوفين ومضادات الهيستامين تحتفظ غالبًا بفاعليتها لسنوات إذا خزنت بعيدًا عن الرطوبة والحرارة والضوء.
أما الأدوية الحرجة مثل الإنسولين، وEpiPens، وأدوية القلب، أو المضادات الحيوية السائلة، فتفقد فاعليتها بسرعة وقد تتحول إلى خطرة، لذا يجب عدم استخدامها بعد انتهاء صلاحيتها.
يشدد ستوكويل على أن التخزين السليم والفحص البصري للأدوية القديمة كالبحث عن أي تغيرات في اللون أو الرائحة أو الشكل، يمكن أن يساعد على تحديد الأدوية الصالحة للاستخدام غير الطارئ. لكنه يحذر: للأدوية الحرجة أو المشكوك فيها، الأفضل دائمًا استبدالها واستشارة الصيدلي أو الطبيب. (إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
داخل صيدلية في لبنان.. أدوية منتهية الصلاحية
Lebanon 24
داخل صيدلية في لبنان.. أدوية منتهية الصلاحية
23/12/2025 20:55:18
23/12/2025 20:55:18
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة الصيادلة توضح أسباب بقاء الأدوية المنتهية الصلاحية في الصيدليات
Lebanon 24
نقابة الصيادلة توضح أسباب بقاء الأدوية المنتهية الصلاحية في الصيدليات
23/12/2025 20:55:18
23/12/2025 20:55:18
Lebanon 24
Lebanon 24
دهم مستودع في البقاع بعد ضبط أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وآلة تزوير (صورة)
Lebanon 24
دهم مستودع في البقاع بعد ضبط أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وآلة تزوير (صورة)
23/12/2025 20:55:18
23/12/2025 20:55:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط أطنان من المواد الغذائيّة المنتهية الصلاحية
Lebanon 24
ضبط أطنان من المواد الغذائيّة المنتهية الصلاحية
23/12/2025 20:55:18
23/12/2025 20:55:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع
إدارة الغذاء
جاريد
مينو
سولي
ستوك
دارت
إيبو
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل توقيت وجبة الإفطار يؤثر في مستويات الكوليسترول؟
Lebanon 24
هل توقيت وجبة الإفطار يؤثر في مستويات الكوليسترول؟
10:47 | 2025-12-23
23/12/2025 10:47:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي الأدوية التي يحظر تناولها مع الكحول؟
Lebanon 24
ما هي الأدوية التي يحظر تناولها مع الكحول؟
09:48 | 2025-12-23
23/12/2025 09:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إضافة طبيعية قد تساعد في علاج النقرس.. ما هي؟
Lebanon 24
إضافة طبيعية قد تساعد في علاج النقرس.. ما هي؟
08:36 | 2025-12-23
23/12/2025 08:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
لتحسين الهضم والنوم.. اليكم أفضل وقت لتناول العشاء
Lebanon 24
لتحسين الهضم والنوم.. اليكم أفضل وقت لتناول العشاء
04:45 | 2025-12-23
23/12/2025 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سر غذائي" في الجبن الدسم.. اليكم آخر الدراسات
Lebanon 24
"سر غذائي" في الجبن الدسم.. اليكم آخر الدراسات
03:43 | 2025-12-23
23/12/2025 03:43:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض آت من البحر الأسود.. هكذا سيكون طقس الميلاد
Lebanon 24
منخفض آت من البحر الأسود.. هكذا سيكون طقس الميلاد
03:49 | 2025-12-23
23/12/2025 03:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
الموساد يختطف نقيبًا متقاعدًا في الأمن العام.. إليكم التفاصيل
11:27 | 2025-12-23
23/12/2025 11:27:03
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. كانون الأول يُنهي أيامه بالأمطار ماذا عن بداية كانون الثاني؟
Lebanon 24
سلسلة منخفضات ستضرب لبنان.. كانون الأول يُنهي أيامه بالأمطار ماذا عن بداية كانون الثاني؟
00:36 | 2025-12-23
23/12/2025 12:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليست إسرائيل.. مصير "حزب الله" بيد دولة واحدة
Lebanon 24
ليست إسرائيل.. مصير "حزب الله" بيد دولة واحدة
14:00 | 2025-12-22
22/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
Lebanon 24
سيخضع لعمليّة جراحيّة عاجلة... فنان وكاتب أغاني شهير يُعلن إصابته بمرض السرطان
06:50 | 2025-12-23
23/12/2025 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
10:47 | 2025-12-23
هل توقيت وجبة الإفطار يؤثر في مستويات الكوليسترول؟
09:48 | 2025-12-23
ما هي الأدوية التي يحظر تناولها مع الكحول؟
08:36 | 2025-12-23
إضافة طبيعية قد تساعد في علاج النقرس.. ما هي؟
04:45 | 2025-12-23
لتحسين الهضم والنوم.. اليكم أفضل وقت لتناول العشاء
03:43 | 2025-12-23
"سر غذائي" في الجبن الدسم.. اليكم آخر الدراسات
01:12 | 2025-12-23
أيهما أغنى بأحماض أوميغا-3 والبروتين السردين أم التونا؟
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
23/12/2025 20:55:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
23/12/2025 20:55:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
23/12/2025 20:55:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24