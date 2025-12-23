سرطان عنق الرحم... من هم النساء الأكثر عرضة للإصابة؟

سرطان عنق الرحم هو حالة تنمو فيها خلايا عنق الرحم بشكل غير طبيعي وخارج السيطرة. يربط عنق الرحم بين المهبل والجزء العلوي من الرحم.



كل امرأة معرضة للإصابة بهذا السرطان، وغالبًا ما يُكتشف عند النساء اللواتي تجاوزن سن الثلاثين. وتشير المراكز لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) إلى أن السبب هو الورم الحليمي (HPV).



يمكن الوقاية من سرطان عنق الرحم من خلال الفحوصات الدورية ولقاح فيروس الورم الحليمي البشري.



عوامل تزيد من خطر الإصابة



فيروس الورم الحليمي البشري:





معظم حالات سرطان عنق الرحم تنتج عن هذا ، الذي ينتقل غالبًا عبر الاتصال الجنسي. بعض أنواعه تسبب تغييرات في خلايا عنق الرحم تؤدي إلى السرطان ، بينما تتسبب أنواعه الأخرى بثآليل تناسلية أو جلدية.



انتشار الفيروس:





شائع جدًا، ومعظم الناس يصابون به في مرحلة ما من حياتهم، وغالبًا لا يسبب أعراضًا. في كثير من الحالات يختفي تلقائيًا، وإذا لم يختفِ قد يؤدي إلى السرطان لاحقًا.



أسباب أخرى:



الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو أي حالة تُضعف المناعة، والتدخين المفرط، يزيدان من خطر الإصابة.



أعراض سرطان عنق الرحم



المرحلة المبكرة: غالبًا لا تظهر أي أعراض، لكن عند ظهورها قد تشمل:



نزيف بين الدورات الشهرية أو زيادة غزارة أو طول



إفرازات مهبلية مائية، ذات رائحة قوية أو تحتوي على دم



ألم في الحوض أو أثناء الجماع



المرحلة المتقدمة: تشمل أعراض المرحلة المبكرة بالإضافة إلى:



صعوبة أو ألم عند التبرز أو نزيف من المستقيم



صعوبة أو ألم عند التبول أو وجود دم في البول



آلام الظهر والبطن



تورم الساقين



شعور عام بالتعب



هذه الأعراض قد تكون مرتبطة بحالات أخرى غير السرطان، لذا من الضروري استشارة الطبيب لتحديد السبب بدقة. (العربية CNN)