تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
13
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
-5
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
إليكم أبرز الخرافات الطبية التي انتشرت في 2025
Lebanon 24
24-12-2025
|
06:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع تزايد استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، شهد عام 2025 انتشارًا واسعًا لخرافات ومعلومات طبية مضللة، أثارت تحذير خبراء الصحة من مخاطرها على الصحة العامة وثقة الجمهور في الممارسات العلمية.
أحد أبرز الخرافات التي انتشرت هذا العام هو الادعاء بأن الصيام المتقطع يُعد علاجًا معجزيًّا لمرض السرطان والسكري وأمراض القلب، رغم عدم وجود أدلة علمية قوية تدعم ذلك، بحسب أطباء تحدثوا مع وسائل إعلام دولية مؤخرًا، مؤكدين أن الصوم له فوائد محدودة في تحسين التمثيل الغذائي لكنه ليس بديلًا عن العلاج الطبي الموصى به.
كما ظهرت موجة من الشك حول استخدام واقي الشمس, حيث ادعى البعض عبر منصات مثل "تيك توك" أن مستحضرات الوقاية من الشمس سامة وغير ضرورية؛ ما أثار قلق أطباء الجلدية الذين يؤكدون أن هذه الادعاءات قد تزيد مخاطر الإصابة بسرطان الجلد.
وأسهمت الشائعات حول أدوية ومشروبات للتخسيس غير معتمدة في جعل بعض المستخدمين يتناولون مركبات طبية غير رسمية يُروج لها على أنها "علاجات سريعة" لخسارة الوزن، وهو ما حذر منه اختصاصيون باعتباره خطيرًا على الصحة دون إشراف طبي.
وبحسب موقع The
economic times
، يقول مختصون إن مكافحة هذه الخرافات تتطلب تعاونًا بين الهيئات الصحية والباحثين والمؤثرين الرقميين لنشر معلومات صحيحة يمكن الوثوق بها، بدلًا من الوقوع في فخ الأخبار الزائفة التي قد تضر بصحة الأفراد والمجتمعات على حدٍّ سواء. (إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب يعود والشرق الأوسط يشتعل.. أبرز أحداث 2025
Lebanon 24
ترامب يعود والشرق الأوسط يشتعل.. أبرز أحداث 2025
24/12/2025 20:04:57
24/12/2025 20:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس أركان "حزب الله" من بينها.. إليكم أبرز الشخصيات الراحلة والتي اغتيلت خلال عام 2025
Lebanon 24
رئيس أركان "حزب الله" من بينها.. إليكم أبرز الشخصيات الراحلة والتي اغتيلت خلال عام 2025
24/12/2025 20:04:57
24/12/2025 20:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الصحة العالمية: أكثر من 1600 قتيل بهجمات على مرافق طبية بالسودان في 2025
Lebanon 24
الصحة العالمية: أكثر من 1600 قتيل بهجمات على مرافق طبية بالسودان في 2025
24/12/2025 20:04:57
24/12/2025 20:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لتعزيز صحة الدماغ.. اليكم هذه النصيحة الطبية
Lebanon 24
لتعزيز صحة الدماغ.. اليكم هذه النصيحة الطبية
24/12/2025 20:04:57
24/12/2025 20:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
economic times
حسين ال
إنترنت
السكري
العلم
أخبار
العلا
دمين
تابع
قد يعجبك أيضاً
الأطعمة المقلية.. 4 مخاطر صحية تهدد صحتك على المدى الطويل
Lebanon 24
الأطعمة المقلية.. 4 مخاطر صحية تهدد صحتك على المدى الطويل
12:16 | 2025-12-24
24/12/2025 12:16:43
Lebanon 24
Lebanon 24
6 مشروبات تعزز الكولاجين.. ما هي؟
Lebanon 24
6 مشروبات تعزز الكولاجين.. ما هي؟
10:19 | 2025-12-24
24/12/2025 10:19:58
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات قاتلة... كيف يُصبح الهواء ساماً على متن الطائرة؟
Lebanon 24
حالات قاتلة... كيف يُصبح الهواء ساماً على متن الطائرة؟
07:38 | 2025-12-24
24/12/2025 07:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
من اي عمر يبدأ التدهور المعرفي؟ اليكم ما اوضحه العلم
Lebanon 24
من اي عمر يبدأ التدهور المعرفي؟ اليكم ما اوضحه العلم
03:44 | 2025-12-24
24/12/2025 03:44:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لتخفيف نوبات الصداع النصفي.. اليكم فوائد الزنجبيل
Lebanon 24
لتخفيف نوبات الصداع النصفي.. اليكم فوائد الزنجبيل
02:34 | 2025-12-24
24/12/2025 02:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
انقطاع شامل للكهرباء في لبنان ليلة عيد الميلاد
Lebanon 24
انقطاع شامل للكهرباء في لبنان ليلة عيد الميلاد
08:34 | 2025-12-24
24/12/2025 08:34:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطم طائرة رئيس أركان حكومة ليبيا في تركيا
Lebanon 24
تحطم طائرة رئيس أركان حكومة ليبيا في تركيا
14:36 | 2025-12-23
23/12/2025 02:36:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الخلاف الى العلن
Lebanon 24
الخلاف الى العلن
01:15 | 2025-12-24
24/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قامت بالدوران مرتين.. هذا ما حصل مع إحدى الطائرات قبل هبوطها في بيروت
Lebanon 24
قامت بالدوران مرتين.. هذا ما حصل مع إحدى الطائرات قبل هبوطها في بيروت
02:15 | 2025-12-24
24/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بعدوى داخل المستشفى وتدهور حالته.. وفاة فنان شهير عن عمر 60 عاماً (صورة)
Lebanon 24
بعد إصابته بعدوى داخل المستشفى وتدهور حالته.. وفاة فنان شهير عن عمر 60 عاماً (صورة)
03:54 | 2025-12-24
24/12/2025 03:54:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
12:16 | 2025-12-24
الأطعمة المقلية.. 4 مخاطر صحية تهدد صحتك على المدى الطويل
10:19 | 2025-12-24
6 مشروبات تعزز الكولاجين.. ما هي؟
07:38 | 2025-12-24
حالات قاتلة... كيف يُصبح الهواء ساماً على متن الطائرة؟
03:44 | 2025-12-24
من اي عمر يبدأ التدهور المعرفي؟ اليكم ما اوضحه العلم
02:34 | 2025-12-24
لتخفيف نوبات الصداع النصفي.. اليكم فوائد الزنجبيل
01:31 | 2025-12-24
لضبط سكر الدم.. دراسة تتحدث عن فوائد ضوء النهار
فيديو
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
24/12/2025 20:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
Lebanon 24
لمحة نادرة من البيت الأبيض...كاي ترامب توثق أجواء الميلاد
04:33 | 2025-12-23
24/12/2025 20:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما قالته إيمي سمير غانم عن رأيها في زواج حسن الرداد عليها (فيديو)
04:14 | 2025-12-22
24/12/2025 20:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24