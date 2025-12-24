تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

6 مشروبات تعزز الكولاجين.. ما هي؟

Lebanon 24
24-12-2025 | 10:19
A-
A+
Doc-P-1459471-639021937822501011.jpg
Doc-P-1459471-639021937822501011.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعتبر الكولاجين بروتين أساسي يحافظ على صحة البشرة والشعر والمفاصل، لكن الجسم ينتج كميات أقل منه مع التقدم في السن، لذا تساعد مشروبات مثل مرق العظام وعصير الحمضيات والحليب على دعم إنتاج الكولاجين الطبيعي والحد من الشيخوخة المبكرة. 
 
1. مرق العظام
يُعد مرق العظام مصدراً غنياً بالكولاجين. وذلك لأن الكولاجين موجود بشكل طبيعي في المنتجات الحيوانية، مثل لحم البقر والدجاج والأسماك. سواءً تم شرائه من المتجر أو تحضيره في المنزل، فإن تناول كوب من مرق العظام يُمكن أن يزود بحوالي 4 غرامات من الكولاجين. لكن ينبغي مراعاة أن بعض الدراسات أشارت إلى أن هذه الكمية قد تختلف باختلاف نوع مرق العظام (لحم بقري أو دجاج أو ديك رومي أو سمك) وطريقة تحضيره.
 
2. الحليب
تحتوي منتجات الألبان، بما فيها الحليب، على بروتينات كاملة يستطيع الجسم استخدامها لإنتاج الكولاجين. أظهرت الدراسات أن البرولين والجليسين الموجودين في الحليب يساعدان على تعزيز إنتاج الكولاجين وزيادة مرونة الجلد ودعم صحة المفاصل.

3. حليب الصويا
يُعد حليب الصويا خياراً آخر لإنتاج الكولاجين للأشخاص الذين لا يتناولون منتجات الألبان. يُعدّ فول الصويا مصدراً غنياً بالبروتين ويحتوي على الإيسوفلافونات، التي تشير بعض الأبحاث إلى أنها يُمكن أن تدعم إنتاج الكولاجين.

كما أظهرت بعض الدراسات أن حليب الصويا، بفضل محتواه من الإيسوفلافونات، يُحسّن من شيخوخة الجلد الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس وترطيب البشرة لدى النساء بعد انقطاع الطمث.
 
4. العصير الأخضر
نظراً لغناه بالعناصر الغذائية وفيتامين C والأحماض الأمينية والبروتين، يُمكن للخضراوات الورقية أن تُساعد الجسم على إنتاج الكولاجين. لتعزيز إنتاج الكولاجين بشكل عام، يمكن تجربة عصر الخضراوات الورقية مثل السبانخ والسلق، ولكن يجب أن يوضع في الاعتبار أن عملية العصر تُقلل من بعض العناصر الغذائية في العصير.

تشير الأبحاث إلى أن الخضراوات الورقية تُساعد في تأخير شيخوخة الجلد وتعزيز تجديد الأنسجة في الجسم، مما يجعلها جزءاً أساسياً من نظام غذائي مُغذٍّ ومُضاد للشيخوخة.

5. عصير الحمضيات
يُمكن لمحتوى الحمضيات الغني بفيتامين C ومضادات الأكسدة أن يُساعد في تعزيز إنتاج الكولاجين. يُعزى دور هذا الفيتامين في تكوين الكولاجين إلى أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين C يواجهون مشاكل في التئام جروح الجلد. كشفت بعض الدراسات، التي أُجريت على حيوانات المختبر، أن عصائر الحمضيات تُعزز نشاط مكافحة الشيخوخة في الجسم، بما يشمل تقليل التجاعيد وزيادة محتوى الكولاجين.

ولكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث على البشر لتأكيد هذه العلاقة بشكل قاطع. وللاستفادة من هذه الفائدة المحتملة في تعزيز الكولاجين، يُنصح بإدراج عصير البرتقال أو الجريب فروت أو الليمون أو الليمون الأخضر الطبيعي 100% (مع إضافة سكر أو بدون إضافة سكر) في النظام الغذائي.
 
6. عصائر التوت
مثل الحمضيات، تحتوي أنواع عديدة من التوت على مستويات عالية من فيتامين C. يُعدّ تحضير عصير من الفراولة والتوت الأسود والأحمر خياراً جيداً للحصول على جرعة من هذا الفيتامين وتعزيز إنتاج الكولاجين. تشير بعض الأدلة العلمية إلى أن التوت يُمكن أن يُساعد في تعزيز التئام جروح الجلد وتحسين تكوين الكولاجين بشكل ملحوظ عند تناوله بانتظام. (العربية) 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف يعتني الكولاجين بالشعر؟ اليكم آخر ما كشفه العلماء
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:05:09 Lebanon 24 Lebanon 24
محفزات الكولاجين بين الجمال والمخاطر.. الحقيقة الطبية الكاملة
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:05:09 Lebanon 24 Lebanon 24
احذروا مشروبات الطاقة.. هذا ما تسببه
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:05:09 Lebanon 24 Lebanon 24
توابل تعزز منظومة المناعة في الشتاء.. ما هي؟
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 20:05:09 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

التوت الأسود

في المنزل

بشكل عام

توت ⚔️

العلم

ألبان

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
12:16 | 2025-12-24
Lebanon24
07:38 | 2025-12-24
Lebanon24
06:40 | 2025-12-24
Lebanon24
03:44 | 2025-12-24
Lebanon24
02:34 | 2025-12-24
Lebanon24
01:31 | 2025-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24