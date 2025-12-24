لمرضى السكري.. هذه المشروبات الطبيعية تساعدكم على تنظيم سكر الدم

تشير دراسات حديثة إلى أن ضبط مستوى السكر في يُعد أمرًا بالغ الأهمية لدى مرضى ، إلا أن ذلك لا يقتصر على الأدوية أو فقط، بل تلعب بعض المشروبات دورًا مهمًا في التأثير السريع على مستويات الجلوكوز.



وفقًا للخبراء، فإن إدراج مشروبات مثل الماء وخل التفاح والشاي الأخضر ضمن نمط حياة صحي يمكن أن يساهم في استقرار سكر الدم، مع الالتزام بتعليمات الطبيب وتجنب المشروبات المحلاة. وفيما يلي أبرز فوائد كل منها:



الماء



يعتبر الماء الخيار الأفضل للحفاظ على استقرار السكر، فهو خالٍ من السعرات والكربوهيدرات.



يساعد على منع ارتفاع السكر الناتج عن الجفاف، ويدعم التمثيل الغذائي، ويساعد الكلى على التخلص من الجلوكوز الزائد دون التأثير على الإنسولين.



خل التفاح



يُعرف خل التفاح بدوره المحتمل في تحسين ضبط السكر، حيث يساهم تناوله مخففًا بالماء في إبطاء امتصاص الجلوكوز وتحسين استجابة الإنسولين.



هذا ينعكس إيجابيًا على مستويات السكر التراكمي على المدى .



الشاي الأخضر



غني بمضادات الأكسدة، ويُظهر تأثيرًا إيجابيًا في تحسين حساسية الإنسولين وخفض مستويات السكر والهيموجلوبين السكري.



يُفضل تناوله دون إضافة سكر، سواء كان ساخنًا أو باردًا، لتحقيق أفضل النتائج.



القرفة



تحتوي القرفة على مركبات نشطة تعزز حساسية الإنسولين وتحسن استقلاب الجلوكوز، إضافة إلى خصائصها المضادة للأكسدة.



يُنصح بتناولها كمشروب دافئ منقوع للاستفادة من فوائدها الصحية. (آرم نيوز)

