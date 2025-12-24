علماء يكشفون آلية جديدة قد تساهم في علاج سرطان الرئة العدواني.. تعرف إليها

وصل فريق بحثي في إلى آلية جديدة تساعد على فهم سبب شدة عدوانية سرطان الخلايا الصغيرة في الرئة (SCLC)، أحد أخطر أنواع السرطان وصعوبة علاجه.

وأوضحت الدراسة المنشورة في مجلة "الاتصالات الطبيعية" أن هذا النوع من السرطان يتميز بسمات تشبه الخلايا العصبية، أبرزها نقص بروتين "كاسباز-8"، المسؤول عن موت الخلية المبرمج وإزالة الخلايا التالفة أو المتحولة.

قاد الدراسة البروفيسورة سيلفيا فون كارستيدت وفريقها، حيث طوروا نموذجاً جديداً من الفئران المعدلة وراثياً تفتقر إلى "كاسباز-8". وأظهرت التجارب أن غياب البروتين يؤدي إلى نوع من موت الخلايا يُعرف بـ"النخر المبرمج"، ما يخلق بيئة التهابية تسهّل نمو الورم.

المفاجأة كانت أن هذا الالتهاب المبكر لا يضر الجسم فقط، بل يهيئ الجهاز المناعي لصالح السرطان، ويحوّل الخلايا السرطانية إلى حالة شبيهة بالخلايا العصبية غير الناضجة، مما يزيد من عدوانيتها وسرعة انتشارها ومقاومتها للعلاج، ويرتبط بانتكاسات المرض.

ويشير الباحثون إلى أن هذا الاكتشاف قد يفتح آفاقاً جديدة لتطوير علاجات دقيقة وطرق تشخيص مبكرة، ما قد يسهم في إنقاذ الأرواح.