تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

علماء يكشفون آلية جديدة قد تساهم في علاج سرطان الرئة العدواني.. تعرف إليها

Lebanon 24
24-12-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1459588-639022182400045649.jfif
Doc-P-1459588-639022182400045649.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

وصل فريق بحثي في ألمانيا إلى آلية جديدة تساعد على فهم سبب شدة عدوانية سرطان الخلايا الصغيرة في الرئة (SCLC)، أحد أخطر أنواع السرطان وصعوبة علاجه.

وأوضحت الدراسة المنشورة في مجلة "الاتصالات الطبيعية" أن هذا النوع من السرطان يتميز بسمات تشبه الخلايا العصبية، أبرزها نقص بروتين "كاسباز-8"، المسؤول عن موت الخلية المبرمج وإزالة الخلايا التالفة أو المتحولة.

قاد الدراسة البروفيسورة سيلفيا فون كارستيدت وفريقها، حيث طوروا نموذجاً جديداً من الفئران المعدلة وراثياً تفتقر إلى "كاسباز-8". وأظهرت التجارب أن غياب البروتين يؤدي إلى نوع من موت الخلايا يُعرف بـ"النخر المبرمج"، ما يخلق بيئة التهابية تسهّل نمو الورم.

المفاجأة كانت أن هذا الالتهاب المبكر لا يضر الجسم فقط، بل يهيئ الجهاز المناعي لصالح السرطان، ويحوّل الخلايا السرطانية إلى حالة شبيهة بالخلايا العصبية غير الناضجة، مما يزيد من عدوانيتها وسرعة انتشارها ومقاومتها للعلاج، ويرتبط بانتكاسات المرض.

ويشير الباحثون إلى أن هذا الاكتشاف قد يفتح آفاقاً جديدة لتطوير علاجات دقيقة وطرق تشخيص مبكرة، ما قد يسهم في إنقاذ الأرواح.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بشرى لمرضى السرطان: تقنية تعيد فعالية العلاج الكيميائي لأورام الرئة
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 02:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة تطلق الحملة الوطنية للتوعية حول سرطان الرئة
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 02:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24
قطرات للأنف لعلاج نوع خطير من السرطان.. اليكم آخر ما توصل اليه العلماء
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 02:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24
أطعمة قد تزيد الإنفلونزا سوءاً.. تعرف إليها
lebanon 24
Lebanon24
25/12/2025 02:03:45 Lebanon 24 Lebanon 24

البروفيسور

ألمانيا

دوان

آفاق

بانت

طاني

روتي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
13:43 | 2025-12-24
Lebanon24
12:16 | 2025-12-24
Lebanon24
10:19 | 2025-12-24
Lebanon24
07:38 | 2025-12-24
Lebanon24
06:40 | 2025-12-24
Lebanon24
03:44 | 2025-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24