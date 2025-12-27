تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

أعراض قد تكون نذيراً مبكراً على الإصابة بالخرف.. ما هي؟

Lebanon 24
27-12-2025 | 04:05
A-
A+
Doc-P-1460504-639024305234969570.png
Doc-P-1460504-639024305234969570.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهرت دراسة جديدة أن أعراض الاكتئاب في منتصف العمر قد تشير إلى احتمالية الإصابة بالخرف لاحقاً، وهو ما قد يتيح للأطباء والمرضى أن يتخذوا تدابير وقائية في وقت مبكر.

وقال تقرير نشره موقع "ساينس أليرت" العلمي المتخصص، واطلعت عليه "العربية نت"، إن هذه النتيجة جاءت خلاصة لبحث جديد، بقيادة فريق من جامعة كوليدج لندن، وفي هذه الدراسة، حدد الباحثون ستة أعراض محددة قد تكون بمثابة مؤشرات تحذيرية على الخرف في وقت لاحق من العُمر.

ويقول عالم النفس الوبائي فيليب فرانك: "تُظهر نتائجنا أن خطر الإصابة بالخرف مرتبط بمجموعة من أعراض الاكتئاب وليس بالاكتئاب ككل".
ويضيف: "يُتيح لنا هذا النهج القائم على الأعراض فهمًا أوضح لمن قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالخرف قبل عقود من ظهور أعراضه".
وقد حلل الباحثون بيانات 5811 شخصاً شاركوا في دراسة طويلة في بريطانيا، حيث تم جمع معلومات عن الصحة النفسية للمرضى بين عامي 1997 و1999، عندما تراوحت أعمار المشاركين بين 45 و69 عاماً، وكانوا جميعاً غير مصابين بالخرف.

ثم جرى تتبع الحالة الصحية لهؤلاء المتطوعين لمدة عقدين تقريباً بعد ذلك، واستُخدمت تشخيصات الخرف المسجلة في السجلات الصحية البريطانية حتى عام 2023 في النتائج النهائية.

وخلال تلك الفترة، أصيب 10.1% من المشاركين بالخرف، كما وجد الباحثون أن أولئك الذين أبلغوا عن خمسة أعراض أو أكثر من أعراض الاكتئاب في منتصف العمر كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 27%.
ومع ذلك، كان هذا الارتفاع في المخاطر مدفوعاً بستة أعراض اكتئابية محددة، من أصل 30 عرضاً تم تقييمها إجمالاً. وهذه الأعراض الستة هي: فقدان الثقة بالنفس، وصعوبة التعامل مع المشكلات، وعدم الشعور بالمودة تجاه الآخرين، والشعور بالتوتر الدائم، وصعوبة التركيز، وعدم الرضا عن أداء المهام.

وكان فقدان الثقة بالنفس وعدم القدرة على التعامل مع المشكلات من الأعراض المهمة بشكل خاص، حيث زاد كل منهما من خطر الإصابة بالخرف بنحو 50%. ولم تُظهر بعض الأعراض، مثل اضطرابات النوم والأفكار الانتحارية، أي ارتباط طويل الأمد بتشخيص الخرف.

ومع أن تصميم الدراسة لا يُظهر علاقة سببية مباشرة، إلا أنه يُشير إلى أن بعض عناصر الاكتئاب ترتبط بزيادة احتمالية الإصابة بالخرف، وهو ما قد يُفيد بدوره في البحث عن أسباب إصابة بعض الأشخاص بالخرف دون غيرهم.

ويقول فرانك: "يبدو أن الأعراض اليومية التي يُعاني منها الكثيرون في منتصف العمر تحمل معلومات مهمة حول صحة الدماغ على المدى الطويل. إن الانتباه إلى هذه الأنماط قد يفتح آفاقاً جديدة للوقاية المبكرة".
ونعلم أن كلاً من الاكتئاب والخرف معقدان ومتعددا الجوانب، ويختلفان بين الأفراد، وهذا ما يجعل محاولة إيجاد روابط بينهما أمراً صعباً، ولكنه ليس مستحيلاً، كما تُبين هذه الدراسة.

ومع ذلك، لا يوجد ما يضمن تعميم هذه النتائج، حيث يُقر الفريق البحثي بأن البحث أُجري في بريطانيا فقط، على موظفين حكوميين يتمتعون بصحة جيدة نسبياً. وقد وجد الباحثون أن الخرف أقل شيوعاً بين المشاركين في الدراسة الطولية، مقارنةً بعموم سكان بريطانيا.

وهناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث على مجموعات سكانية أكثر تنوعاً، لا سيما مع توقع ازدياد انتشار الخرف مع تقدم سكان العالم في السن. لكن هذه الأبحاث قد توفر للعلماء نقطة انطلاق على الأقل، وإذا أمكن الوقاية من نسبة من هذه الحالات، فقد يُحدث ذلك فرقاً كبيراً.

ويقول عالم الأوبئة ميكا كيفيماكي: "لا يظهر الاكتئاب بشكل واحد، فالأعراض تتفاوت بشكل كبير وغالباً ما تتداخل مع أعراض القلق. وقد وجدنا أن هذه الأنماط الدقيقة يمكن أن تكشف عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة باضطرابات عصبية". ويضيف: "هذا يُقربنا من علاجات الصحة النفسية الأكثر تخصيصاً وفعالية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مادة في الدماغ قد تعرضكم لخطر الخرف المبكر
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 19:56:58 Lebanon 24 Lebanon 24
أعراض داخل الفم قد تكون مؤشراً واضحاً على نقص فيتامين B12
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 19:56:58 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة تكشف: خفض الكوليسترول يقلل خطر الإصابة بالخرف
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 19:56:58 Lebanon 24 Lebanon 24
أطعمة يومية شائعة قد تسرّع الإصابة بالخرف.. ابتعدوا عنها!
lebanon 24
Lebanon24
27/12/2025 19:56:58 Lebanon 24 Lebanon 24

البريطانية

البريطاني

بريطانيا

الطويل

التركي

ان بري

الترك

العلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
11:37 | 2025-12-27
Lebanon24
10:05 | 2025-12-27
Lebanon24
08:16 | 2025-12-27
Lebanon24
06:32 | 2025-12-27
Lebanon24
04:45 | 2025-12-27
Lebanon24
04:00 | 2025-12-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24