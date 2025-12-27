تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة
حمّى بلا زكام.. متى تكون "طبيعية" ومتى تستدعي طبيباً؟
Lebanon 24
27-12-2025
|
16:08
قالت الدكتورة ناديجدا تشيرنيشوفا، أخصائية أمراض الباطنية وخبيرة التغذية، إن ارتفاع درجة الحرارة من دون سعال أو سيلان أنف لا يعني دائماً وجود مرض، إذ قد يكون أحياناً استجابة طبيعية للتوتر أو الإرهاق.
وأوضحت أن الحمى غالباً ما ترافق
الأمراض المعدية
الفيروسية أو البكتيرية مثل نزلات البرد والتهاب الحلق والتهابات الجهاز التنفسي أو الكلى أو
المسالك البولية
، لكنها قد تظهر أحياناً من دون أعراض واضحة، وهذا لا يدل بالضرورة على مرض محدد.
ووفق تشيرنيشوفا، فإن ارتفاع الحرارة قد يساعد الجسم في مقاومة العدوى، لأن "العديد من الميكروبات والفيروسات تموت عند درجة حرارة أعلى من 38 درجة مئوية"، كما أن الحمى تُحفّز الاستجابات المناعية وتدفع لإنتاج بروتينات الغلوبولين المناعي وتنشيط المناعة الخلوية.
وأضافت أن الحمى غير المصحوبة بأعراض أخرى قد تكون مرتبطة بالإجهاد أو التعب أو قلة النوم أو التوتر النفسي، مشيرة إلى أن الأطفال يلاحظون تقلبات الحرارة بشكل أكبر بسبب ضعف نظامهم الحراري.
وتابعت أن الراحة قد تكون كافية إذا لم تتجاوز الحرارة 37.5 درجة مئوية وكان السبب إرهاقاً أو إجهاداً، لكن إذا استمرت الحرارة فوق 38 درجة مئوية لأكثر من ثلاثة أيام، أو فوق 37.5 درجة مئوية لمدة أسبوع، فيُنصح بمراجعة الطبيب لتحديد السبب.
وحذّرت الطبيبة من أن الحمى الطويلة أو غير المبررة قد ترتبط بعمليات التهابية مزمنة أو خلل في الغدة الدرقية أو حتى السرطان، مؤكدة ضرورة استشارة اختصاصي عند استمرارها. (روسيا اليوم)
