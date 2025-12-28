دراسة حديثة: النوم الجيد يقلل خطر أمراض القلب

كشفت دراسة حديثة أن الحصول على نوم منتظم وجيد الجودة يسهم بشكل واضح في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وأوضح الباحثون أن النوم الكافي يساعد الجسم على تنظيم ضغط ومستويات الهرمونات، كما يقلل من الالتهابات التي تُعد من العوامل المرتبطة بأمراض القلب.



وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين ينامون بين 7 و9 ساعات يومياً وبمواعيد ثابتة يتمتعون بصحة قلب أفضل مقارنة بمن يعانون من الأرق أو اضطراب النوم. كما شدد الخبراء على أن تحسين عادات النوم، مثل تقليل استخدام الشاشات قبل النوم والالتزام بروتين يومي، يمكن أن يكون خطوة بسيطة لكنها فعالة في الوقاية من أمراض القلب.

Advertisement