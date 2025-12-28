تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة
التوعية بالسكري.. أهمية الفحوص الدورية للكشف المبكر
28-12-2025
|
23:00
يُعد
مرض السكري
من الأمراض المزمنة التي تؤثر على مستويات السكر في
الدم
، ويمكن أن تؤدي مضاعفاته إلى مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والكلى والعينين.
ويؤكد الخبراء على أهمية الفحوص الدورية للكشف المبكر عن المرض، خاصة للأشخاص الذين لديهم عوامل خطر مثل السمنة، أو تاريخ عائلي للسكري، أو ارتفاع ضغط الدم. تساعد الفحوص الدورية على متابعة مستوى السكر في الدم واتخاذ الإجراءات الوقائية أو العلاجية اللازمة قبل تطور المضاعفات.
كما ينصح الأطباء باتباع نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة، النشاط البدني المنتظم، والابتعاد عن التدخين، إلى جانب المراقبة الدورية لمستوى السكر للحفاظ على صحة الجسم وجودة الحياة.
