التوعية بالسكري.. أهمية الفحوص الدورية للكشف المبكر

يُعد من الأمراض المزمنة التي تؤثر على مستويات السكر في ، ويمكن أن تؤدي مضاعفاته إلى مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والكلى والعينين.ويؤكد الخبراء على أهمية الفحوص الدورية للكشف المبكر عن المرض، خاصة للأشخاص الذين لديهم عوامل خطر مثل السمنة، أو تاريخ عائلي للسكري، أو ارتفاع ضغط الدم. تساعد الفحوص الدورية على متابعة مستوى السكر في الدم واتخاذ الإجراءات الوقائية أو العلاجية اللازمة قبل تطور المضاعفات.كما ينصح الأطباء باتباع نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة، النشاط البدني المنتظم، والابتعاد عن التدخين، إلى جانب المراقبة الدورية لمستوى السكر للحفاظ على صحة الجسم وجودة الحياة.