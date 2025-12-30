تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
5
o
بعلبك
-1
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
عادة بسيطة قد تنشط عقلك.. ما هي؟
Lebanon 24
30-12-2025
|
07:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسة نشرتها مجلة PLOS One أن جلسات قصيرة من العلاج بالتبريد تزيد من اليقظة والانتباه المستمر وتحسن المزاج، عبر تنشيط الشبكات العصبية المرتبطة بالتركيز والاستجابة.
كما أظهرت الدراسة أن الاستحمام البارد يؤدي إلى زيادة إفراز النورادرينالين، ناقل عصبي يعزز التركيز ويزيد الانتباه، بالإضافة إلى تحسين الطاقة والمزاج.
وأكدت دراسة أخرى في مجلة علم وظائف الأعضاء التطبيقي أن التعرض المتكرر للبرد يقوي استجابات الإجهاد التكيفية ويزيد قدرة الدماغ على التعامل مع الضغوط.
كيف تستفيد من البرد بأمان؟
- الاستحمام البارد: إنهاء الاستحمام العادي بـ30-60 ثانية من الماء البارد، 3-5 أيام أسبوعيًا.
- حمام الثلج: جلسات قصيرة في ماء بارد (5-10 درجات مئوية) لمدة 1-3 دقائق، لذوي الخبرة.
- غمر الوجه البارد: 20-30 ثانية لتحفيز اليقظة الهادئة.
- البدء التدريجي: خفض درجة الحرارة تدريجيًا والاستماع لجسمك.
وتشير الأبحاث إلى أن هذه العادة قد تعزز التركيز والانتباه المستمر، وتحسن المزاج والطاقة، وتزيد مقاومة الدماغ للإجهاد، خصوصًا عند دمجها مع العادات الصحية الأخرى مثل التمارين والنوم الجيد والتغذية السليمة. (إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عادة بسيطة تقلل أحد أعراض الحساسية الموسمية.. ما هي؟
Lebanon 24
عادة بسيطة تقلل أحد أعراض الحساسية الموسمية.. ما هي؟
30/12/2025 17:06:17
30/12/2025 17:06:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عادة بسيطة لحماية القلب.. هذا ما كشفته آخر الدراسات
Lebanon 24
عادة بسيطة لحماية القلب.. هذا ما كشفته آخر الدراسات
30/12/2025 17:06:17
30/12/2025 17:06:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عادات بسيطة ويومية تعزز وظائف الجهاز التنفسي
Lebanon 24
عادات بسيطة ويومية تعزز وظائف الجهاز التنفسي
30/12/2025 17:06:17
30/12/2025 17:06:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عادات بسيطة تبطئ الشيخوخة وتطيل العمر
Lebanon 24
عادات بسيطة تبطئ الشيخوخة وتطيل العمر
30/12/2025 17:06:17
30/12/2025 17:06:17
Lebanon 24
Lebanon 24
حسين ال
التركي
الترك
حسن ا
العلا
تركي
الدم
بري
تابع
قد يعجبك أيضاً
عدو خفي وراء التعب والأمراض المزمنة.. ما هو؟
Lebanon 24
عدو خفي وراء التعب والأمراض المزمنة.. ما هو؟
09:37 | 2025-12-30
30/12/2025 09:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
روبوتات الدردشة: هل تغذي الأوهام أم تهدد الصحة النفسية؟
Lebanon 24
روبوتات الدردشة: هل تغذي الأوهام أم تهدد الصحة النفسية؟
06:53 | 2025-12-30
30/12/2025 06:53:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لصحة عظام المرأة.. أيهما أفضل الشاي أم القهوة؟
Lebanon 24
لصحة عظام المرأة.. أيهما أفضل الشاي أم القهوة؟
05:54 | 2025-12-30
30/12/2025 05:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ألعاب الفيديو وسيلة فعّالة لتخفيف التوتر لدى الشباب.. اليكم ما كشفته الدراسات
Lebanon 24
ألعاب الفيديو وسيلة فعّالة لتخفيف التوتر لدى الشباب.. اليكم ما كشفته الدراسات
23:57 | 2025-12-29
29/12/2025 11:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تنميل الوجه المفاجئ.. إشارة لا تُهمل
Lebanon 24
تنميل الوجه المفاجئ.. إشارة لا تُهمل
23:00 | 2025-12-29
29/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار لم تنتهِ بعد..عاصفة جديدة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
Lebanon 24
الأمطار لم تنتهِ بعد..عاصفة جديدة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
00:55 | 2025-12-30
30/12/2025 12:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون الأعنف.. هذا ما سيحصل خلال المنخفض الثالث الذي سيضرب لبنان وتحذير بشأن ليلة رأس السنة
Lebanon 24
سيكون الأعنف.. هذا ما سيحصل خلال المنخفض الثالث الذي سيضرب لبنان وتحذير بشأن ليلة رأس السنة
02:04 | 2025-12-30
30/12/2025 02:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب حسمَ أمر "جبهة لبنان".. هل اقتربت الحرب؟
Lebanon 24
ترامب حسمَ أمر "جبهة لبنان".. هل اقتربت الحرب؟
05:00 | 2025-12-30
30/12/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الوجود المسيحي في سوريا.. إليكم ما كشفه تقرير إيراني
Lebanon 24
عن الوجود المسيحي في سوريا.. إليكم ما كشفه تقرير إيراني
10:30 | 2025-12-29
29/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اصطدمت سيارته بسيارة أخرى.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وحالته خطرة (صور)
Lebanon 24
اصطدمت سيارته بسيارة أخرى.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وحالته خطرة (صور)
02:13 | 2025-12-30
30/12/2025 02:13:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
09:37 | 2025-12-30
عدو خفي وراء التعب والأمراض المزمنة.. ما هو؟
06:53 | 2025-12-30
روبوتات الدردشة: هل تغذي الأوهام أم تهدد الصحة النفسية؟
05:54 | 2025-12-30
لصحة عظام المرأة.. أيهما أفضل الشاي أم القهوة؟
23:57 | 2025-12-29
ألعاب الفيديو وسيلة فعّالة لتخفيف التوتر لدى الشباب.. اليكم ما كشفته الدراسات
23:00 | 2025-12-29
تنميل الوجه المفاجئ.. إشارة لا تُهمل
16:42 | 2025-12-29
مكملات الزنك: فوائدها لا تمنع "الجرعة الزائدة" من المخاطر
فيديو
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
02:15 | 2025-12-30
30/12/2025 17:06:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
30/12/2025 17:06:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
30/12/2025 17:06:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24