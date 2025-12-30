تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

صلة خطيرة بين النظام الغذائي الحديث وسرطان الرئة… دراسة حديثة تكشفها!

Lebanon 24
30-12-2025 | 12:32
ربطت دراسة حديثة بين الأطعمة فائقة المعالجة وخطر سرطان الرئة، أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا عالميًا.
 
سبق أن كشفت دراسة عام 2024 في مجلة bmj عن ارتباط هذه الأطعمة بـ32 تأثيرًا صحيًا ضارًا، منها أمراض القلب والسكري والسرطان والمشاكل النفسية والوفاة المبكرة.

اعتمد الباحثون على بيانات من تجارب فحص السرطان في الولايات المتحدة، شملت أكثر من 101 ألف مشارك على مدى 12 عامًا.

بعد تصنيف الأطعمة حسب مستوى المعالجة، أظهرت النتائج أن تناول أكبر كمية من الأطعمة فائقة المعالجة يزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 41% مقارنة بأقل استهلاك.

وبالتفصيل، ارتفع الخطر إلى 37% لسرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة و44% للخلايا الصغيرة، مع بقاء النتائج ذات دلالة إحصائية بعد مراعاة عوامل مثل التدخين والنظام الغذائي العام.

ورغم أن الدراسة مراقبية ولا تثبت علاقة سببية مباشرة، يوضح الباحثون أن الأطعمة فائقة المعالجة غنية بالملح والسكر والدهون غير الصحية، وتخضع لمعالجة صناعية تغير تركيبها الطبيعي وقد تنتج مواد ضارة، مثل الأكرولين الموجودة في دخان السجائر، وقد تلعب المواد الكيميائية من عبوات التغليف دورًا في زيادة المخاطر.

ويشير خبراء التغذية إلى ضرورة التعامل الحذر مع هذه النتائج، مع التركيز على تغييرات تدريجية مثل زيادة الطهي المنزلي وإدخال الأطعمة الكاملة كالخضروات والبقوليات، لتحقيق توازن صحي مستدام.

تؤكد الدراسة الحاجة إلى إعادة تقييم البيئة الغذائية السائدة، حيث تسود الأطعمة فائقة المعالجة بسبب سهولة الحصول عليها وتسويقها المكثف، ما يجعل الحد من استهلاكها واعتماد نظام غذائي متنوع خطوة وقائية مهمة ضد سرطان الرئة. (آرم نيوز) 
