تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
التمارين الرياضية وفق الدورة الشهرية.. حقيقة أم ترند؟
Lebanon 24
31-12-2025
|
10:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع تصاعد شعبية مفهوم "التمرين المتوافق مع
الدورة
الشهرية" أو Cycle-Smart Fitness على
مواقع التواصل الاجتماعي
وفي صالات الرياضة، أصبحت كثير من النساء يُشجَّعن على تعديل شدة تمارينهن وفق مراحل الدورة الشهرية.
ووفقا لصحيفة "إندبندنت"، فأن الفكرة تقوم على تخفيف التمارين أثناء الحيض وزيادتها قرب الإباضة، بحجة تحقيق نتائج أفضل عبر "العمل مع الهرمونات". لكن هل يدعم
العلم
هذا التوجه؟ أم أنه مجرد ضجة إعلامية؟
وتشير الأبحاث العلمية إلى صورة أكثر تعقيدًا. فرغم تأثير الهرمونات في الجسم، فإن الأدلة على أن "مزامنة التمارين مع الدورة" تحسن الأداء الرياضي محدودة.
ووجدت مراجعة علمية في مجلة Sports Medicine أن الأداء قد ينخفض بشكل طفيف جدًّا في بعض مراحل الدورة، بينما أظهرت دراسة عام 2023 في Journal of Physiology عدم وجود فروق مؤثرة في الأداء بين
النساء في
مراحل مختلفة من الدورة مقارنة بالرجال. كما خلصت دراسة في Frontiers in Sport and Active Living إلى أن ربط تمارين القوة بالتغيرات الهرمونية الشهرية “سابق لأوانه وغير قائم على أدلة كافية”.
ويحذر أطباء من التعامل مع الأعراض الشديدة على أنها أمر طبيعي يجب التعايش معه. وتؤكد الدكتورة لويز نيوسون، طبيبة عامة ومتخصصة في الهرمونات، أن الشعور الدائم بالإرهاق أو الألم الذي يمنع التمرين قد يشير إلى مشكلات صحية تستدعي العلاج، مثل اضطراب ما قبل الطمث الاكتئابي (PMDD)، أو تكيس المبايض، أو بطانة الرحم المهاجرة، أو اضطرابات الغدة الدرقية، أو نقص عناصر غذائية كالحديد وفيتامين د.
كما أن الادعاءات المنتشرة على وسائل التواصل حول "موازنة الهرمونات بالغذاء" مبالغ فيها. فالتغذية الصحية مهمة للجميع، لكنها لا تعوض نقص الهرمونات عند وجود خلل حقيقي، وقد تكون المعالجة الهرمونية أحيانًا أكثر فاعلية من مضادات الاكتئاب أو حبوب منع الحمل. (إرم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انقطاع "الدورة الشهرية" ليس سنّ يأس دائمًا… هذه أسبابه الخفية
Lebanon 24
انقطاع "الدورة الشهرية" ليس سنّ يأس دائمًا… هذه أسبابه الخفية
31/12/2025 21:10:36
31/12/2025 21:10:36
Lebanon 24
Lebanon 24
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
Lebanon 24
للعسكريين والمتقاعدين... خبر يهمّكم بشأن المنحة الماليّة الشهريّة
31/12/2025 21:10:36
31/12/2025 21:10:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قيادة الجيش تحذر من الاقتراب من مناطق التمارين
Lebanon 24
قيادة الجيش تحذر من الاقتراب من مناطق التمارين
31/12/2025 21:10:36
31/12/2025 21:10:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تعرفون عن التمارين متوسطة الكثافة؟ خبرٌ يقدم المعلومات
Lebanon 24
ماذا تعرفون عن التمارين متوسطة الكثافة؟ خبرٌ يقدم المعلومات
31/12/2025 21:10:36
31/12/2025 21:10:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
النساء في
الرياض
الدورة
رياضي
العلم
حسن ا
العلا
قد يعجبك أيضاً
إليكم السبب الخفي وراء السعال المزمن بعد الأكل
Lebanon 24
إليكم السبب الخفي وراء السعال المزمن بعد الأكل
08:35 | 2025-12-31
31/12/2025 08:35:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أعراض جانبيّة خطيرة... هذا ما تسبّبت به لقاحات "كورونا" في دولة آسيويّة
Lebanon 24
أعراض جانبيّة خطيرة... هذا ما تسبّبت به لقاحات "كورونا" في دولة آسيويّة
05:21 | 2025-12-31
31/12/2025 05:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
للمحافظة على شبابك أطول وقت ممكن.. اتبع هذه الخطوات
Lebanon 24
للمحافظة على شبابك أطول وقت ممكن.. اتبع هذه الخطوات
01:32 | 2025-12-31
31/12/2025 01:32:45
Lebanon 24
Lebanon 24
طرق فعّالة لتعزيز المناعة والوقاية من نزلات البرد في الشتاء.. اتبعها!
Lebanon 24
طرق فعّالة لتعزيز المناعة والوقاية من نزلات البرد في الشتاء.. اتبعها!
23:00 | 2025-12-30
30/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عالمي.. فطر قاتل مقاوم للأدوية يهدد الصحة في 61 دولة!
Lebanon 24
تحذير عالمي.. فطر قاتل مقاوم للأدوية يهدد الصحة في 61 دولة!
16:38 | 2025-12-30
30/12/2025 04:38:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
Lebanon 24
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
14:21 | 2025-12-30
30/12/2025 02:21:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها مدنيّاً في الإمارات... فنانة لبنانيّة تزوّجت كنسيّاً وهذه هويّة عريسها الفنان العربيّ
Lebanon 24
بعد زواجها مدنيّاً في الإمارات... فنانة لبنانيّة تزوّجت كنسيّاً وهذه هويّة عريسها الفنان العربيّ
05:15 | 2025-12-31
31/12/2025 05:15:35
Lebanon 24
Lebanon 24
يوسف الخال في المستشفى... خضع لعمليّة جراحيّة وهذا ما كشفته زوجته نيكول سابا
Lebanon 24
يوسف الخال في المستشفى... خضع لعمليّة جراحيّة وهذا ما كشفته زوجته نيكول سابا
06:21 | 2025-12-31
31/12/2025 06:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض آتٍ من تركيا.. كتل هوائية باردة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
Lebanon 24
منخفض آتٍ من تركيا.. كتل هوائية باردة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
04:56 | 2025-12-31
31/12/2025 04:56:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء مرورها على طريق المطار.. طلقات نارية تصيب فتاة!
Lebanon 24
أثناء مرورها على طريق المطار.. طلقات نارية تصيب فتاة!
14:47 | 2025-12-30
30/12/2025 02:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
08:35 | 2025-12-31
إليكم السبب الخفي وراء السعال المزمن بعد الأكل
05:21 | 2025-12-31
أعراض جانبيّة خطيرة... هذا ما تسبّبت به لقاحات "كورونا" في دولة آسيويّة
01:32 | 2025-12-31
للمحافظة على شبابك أطول وقت ممكن.. اتبع هذه الخطوات
23:00 | 2025-12-30
طرق فعّالة لتعزيز المناعة والوقاية من نزلات البرد في الشتاء.. اتبعها!
16:38 | 2025-12-30
تحذير عالمي.. فطر قاتل مقاوم للأدوية يهدد الصحة في 61 دولة!
14:45 | 2025-12-30
علاج جديد للصرع يقضي على النوبات ويحسن الذاكرة.. تعرف إليه
فيديو
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
31/12/2025 21:10:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
13:21 | 2025-12-30
31/12/2025 21:10:36
Lebanon 24
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
02:15 | 2025-12-30
31/12/2025 21:10:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24