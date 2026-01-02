دراسة تكشف: تغيّرات القيادة اليومية قد تكون مؤشراً مبكراً للخرف

كشفت دراسة حديثة أن علامات مبكرة للخرف قد تظهر من خلال أنماط القيادة اليومية، حيث لاحظ الباحثون تغيّرات محددة تشير إلى التدهور المعرفي لدى كبار السن.





ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف إدراكي بسيط (MCI) يميلون إلى تقليل رحلاتهم، تجنب الطرق الجديدة والقيادة ليلاً، والانخفاض في السرعة المعتادة، مع زيادة حالات الانعطاف الحاد أحيانًا.

وشملت الدراسة 298 مشاركًا تتراوح أعمارهم فوق 65 عامًا، خضعوا لتقييم إدراكي عند البداية ثم سنويًا لمدة 40 شهرًا. كان 56 منهم يعانون من ضعف إدراكي بسيط، بينما تمتع 242 آخرون بقدرات معرفية طبيعية.

واستخدم الباحثون أجهزة تتبع GPS لرصد أنماط القيادة، شملت عدد الرحلات، توقيتها، المسافات، الوجهات، ومعدلات السرعة، الكبح المفاجئ، والانعطاف الحاد. أظهرت المتابعة أن المصابين بضعف إدراكي بسيط قاموا برحلات أقل، خصوصًا في الليل، وفضلوا الطرق المألوفة، متجنبين الأماكن الجديدة أو غير المتوقعة.





وأوضح الباحثون أن تجنب الرحلات الطويلة أو البيئات غير المألوفة قد يكون استراتيجية تكيفية للتعامل مع تراجع القدرات.

وأثبتت نتائج الدراسة أن أنماط القيادة وحدها مكّنت الباحثين من التنبؤ بالحالة المعرفية بدقة عالية، متفوقة على النماذج التقليدية المبنية على الاختبارات المعرفية أو العمر أو الجنس أو المستوى التعليمي أو الاستعداد الجيني.

وأكد الباحثون أن "المؤشرات الرقمية المستمدة من القيادة توفر أداة واعدة للكشف المبكر عن الضعف الإدراكي، وقد تدعم تقييم أهلية القيادة لدى كبار السن". (سكاي نيوز)