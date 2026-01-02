تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

التغذية في الشتاء.. أطعمة تقوي المناعة وأخرى تضعفها

Lebanon 24
02-01-2026 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1463028-639029954705239371.jpg
Doc-P-1463028-639029954705239371.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

يشير العلماء إلى أن تناول البروتين، والأسماك، والخضراوات، والفواكه يعزز مناعة الجسم، بينما قد تؤدي الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات والأملاح الزائدة إلى ضعف الجهاز المناعي.

ويوضح الباحثون أن عملية الأيض تتباطأ في الشتاء، ما يدفع الإنسان غريزياً إلى الأطعمة الدسمة.

كما يسبب قصر ساعات النهار وانخفاض درجات الحرارة شعوراً بالتعب والخمول.

ويزيد الإجهاد الإضافي، مثل الهواء الجاف داخل المنزل وارتداء ملابس متعددة، من الجفاف، مما يجعل الجسم يخلط بين العطش والجوع.

وتحتاج الأطعمة الدهنية والمقلية إلى موارد أيضية إضافية، ما يثقل وظائف الكبد والبنكرياس ويقلل عدد البكتيريا النافعة في الجسم.

كما تتراكم الدهون المتحولة الموجودة في السمن النباتي والحلويات في أغشية الخلايا، ما يعيق امتصاص العناصر الغذائية ويؤثر على عمل القلب وتنظيم حرارة الجسم ويضعف المناعة.

إضافةً إلى ذلك، تمنح الأطعمة المصنعة، والوجبات السريعة، والمشروبات الغازية المحلاة شعوراً مؤقتاً بالطاقة، لكنها تسبب ارتفاعاً مفاجئاً في مستوى السكر في الدم والتهابات مزمنة.

كما يؤدي الإفراط في تناول الصوديوم في الوجبات الخفيفة والأطعمة المصنعة إلى احتباس السوائل وإعاقة تدفق الدم، بينما يسرع الكحول فقدان الحرارة ويستنزف الفيتامينات والمعادن.

وتزيد منتجات اللحوم من الالتهابات وتجهد الكبد والقلب والأوعية الدموية، كما قد يشكل النتريت فيها خطراً مسرطناً.

ويؤكد باحثون من جامعة بيرم الوطنية للبحوث التقنية أن الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل اللحوم، والأسماك، والبيض، والبقوليات، مهمة بشكل خاص في الشتاء، إذ تدعم المناعة، وتولد الحرارة، وتحافظ على مستويات الطاقة.

وتوفر الأسماك الدهنية أحماض أوميغا 3، وفيتامين D، واليود، والزنك للحماية من الأمراض الموسمية. كما تزود المكسرات، والبذور، والفواكه الجسم بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الدقيقة، مما يقوي البكتيريا النافعة وينظم حرارة الجسم. كما تدعم التوابل، وشاي الأعشاب، والماء، والخضراوات الدورة الدموية والأغشية المخاطية ومنظومة المناعة، ما يساعد الجسم على استخدام الطاقة بفعالية.

ويشير العلماء إلى أنه لا يوجد نظام غذائي شتوي مثالي يصلح للجميع، إذ تعتمد الأطعمة المناسبة على الحالة الصحية للشخص، ومستوى نشاطه البدني، والأمراض والحساسية، لتحديد ما يجب تجنبه وما يمكن تناوله للحفاظ على الطاقة والمناعة. (روسيا اليوم)

 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أطعمة غنية بالزنك تقوي جهازك المناعي في فصل الشتاء
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:05:38 Lebanon 24 Lebanon 24
توابل تعزز منظومة المناعة في الشتاء.. ما هي؟
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:05:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: نسبة سوء التغذية الحاد في السودان أكثر من 3 أضعاف عتبة الطوارئ
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:05:38 Lebanon 24 Lebanon 24
من خلال هذه الاطعمة.. كيف تقوي مناعتك في البرد؟
lebanon 24
Lebanon24
03/01/2026 13:05:38 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

الغازية

المعادن

أوميغا

الكحول

الدورة

السكري

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-01-03
Lebanon24
03:00 | 2026-01-03
Lebanon24
01:00 | 2026-01-03
Lebanon24
15:34 | 2026-01-02
Lebanon24
14:45 | 2026-01-02
Lebanon24
12:37 | 2026-01-02
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24