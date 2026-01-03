لا تخلطوا هذه الفواكه مع بعضها.. إليكم السبب

يقوم كثيرون بخلط الفواكه في العصائر أو سلطات الفاكهة ويعتقدون انه خيار صحي دائمًا، لكن الواقع أن بعض التركيبات قد تُتعب الجهاز الهضمي بدلًا من دعمه.



خبراء التغذية يقولون ان الفواكه تختلف في سرعة هضمها وطبيعتها الكيميائية، ما يجعل جمع بعضها معًا سببًا للانتفاخ والغازات، بل وأحيانًا ضعف امتصاص العناصر الغذائية. فإذا شعرتم بعدم الارتياح بعد وجبة فاكهة، فقد يكون السبب هو هذا الخلط.



إليك أبرز المجموعات التي يُنصح بتجنبها:

الفواكه الحمضية مع الفواكه الحلوة

يؤدي الجمع بين الفواكه الحمضية كالبرتقال والفراولة، والفواكه الحلوة مثل الموز والزبيب، إلى إرباك عملية الهضم، فالأولى تُهضم بسرعة، بينما تحتاج الثانية وقتًا أطول، ما قد يسبب تخمّرًا داخل المعدة ينتج عنه انتفاخ وغازات واضطرابات هضمية.



الفواكه النشوية مع الفواكه الغنية بالبروتين

يُعد خلط الفواكه النشوية، كالموز الأخضر، مع الفواكه الغنية بالبروتين مثل الأفوكادو، من التركيبات غير المريحة للجهاز الهضمي، فالنشويات تحتاج إلى بيئة قلوية للهضم، في حين تتطلب البروتينات وسطًا حمضيًا، ما قد يؤدي إلى عسر هضم، وضعف امتصاص العناصر الغذائية، والشعور بالإجهاد.



البطيخ مع أي فاكهة أخرى

كالبطيخ والتفاح، فالبطيخ سريع الهضم؛ بسبب محتواه العالي من الماء. عند خلطه مع فواكه أبطأ هضمًا، قد يحدث تخمّرًا يسبب الانتفاخ والغثيان وربما الإسهال، لذا يُنصح بتناوله منفردًا.



البابايا مع الليمون

على الرغم من فوائد البابايا الهضمية، فإن خلطها بالليمون قد يخلّ بتوازن الحموضة، ما يسبب انزعاجًا معديًا أو ارتجاعًا حمضيًا، خصوصًا لدى أصحاب المعدة الحساسة.