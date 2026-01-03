تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
0
o
بشري
9
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
لا تخلطوا هذه الفواكه مع بعضها.. إليكم السبب
Lebanon 24
03-01-2026
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يقوم كثيرون بخلط الفواكه في العصائر أو سلطات الفاكهة ويعتقدون انه خيار صحي دائمًا، لكن الواقع أن بعض التركيبات قد تُتعب الجهاز الهضمي بدلًا من دعمه.
خبراء التغذية يقولون ان الفواكه تختلف في سرعة هضمها وطبيعتها الكيميائية، ما يجعل جمع بعضها معًا سببًا للانتفاخ والغازات، بل وأحيانًا ضعف امتصاص العناصر الغذائية. فإذا شعرتم بعدم الارتياح بعد وجبة فاكهة، فقد يكون السبب هو هذا الخلط.
إليك أبرز المجموعات التي يُنصح بتجنبها:
الفواكه الحمضية مع الفواكه الحلوة
يؤدي الجمع بين الفواكه الحمضية كالبرتقال والفراولة، والفواكه الحلوة مثل الموز والزبيب، إلى إرباك عملية الهضم، فالأولى تُهضم بسرعة، بينما تحتاج الثانية وقتًا أطول، ما قد يسبب تخمّرًا داخل المعدة ينتج عنه انتفاخ وغازات واضطرابات هضمية.
الفواكه النشوية مع الفواكه الغنية بالبروتين
يُعد خلط الفواكه النشوية، كالموز الأخضر، مع الفواكه الغنية بالبروتين مثل الأفوكادو، من التركيبات غير المريحة للجهاز الهضمي، فالنشويات تحتاج إلى بيئة قلوية للهضم، في حين تتطلب البروتينات وسطًا حمضيًا، ما قد يؤدي إلى عسر هضم، وضعف امتصاص العناصر الغذائية، والشعور بالإجهاد.
البطيخ مع أي فاكهة أخرى
كالبطيخ والتفاح، فالبطيخ سريع الهضم؛ بسبب محتواه العالي من الماء. عند خلطه مع فواكه أبطأ هضمًا، قد يحدث تخمّرًا يسبب الانتفاخ والغثيان وربما الإسهال، لذا يُنصح بتناوله منفردًا.
البابايا مع الليمون
على الرغم من فوائد البابايا الهضمية، فإن خلطها بالليمون قد يخلّ بتوازن الحموضة، ما يسبب انزعاجًا معديًا أو ارتجاعًا حمضيًا، خصوصًا لدى أصحاب المعدة الحساسة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
احذروا.. هذه الفواكه والخضروات تحتوي بقايا مبيدات حشرية!
Lebanon 24
احذروا.. هذه الفواكه والخضروات تحتوي بقايا مبيدات حشرية!
03/01/2026 13:05:45
03/01/2026 13:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
احذروا.. هذه الفواكه والخضروات تحتوي بقايا مبيدات حشرية!
Lebanon 24
احذروا.. هذه الفواكه والخضروات تحتوي بقايا مبيدات حشرية!
03/01/2026 13:05:45
03/01/2026 13:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
للمصابين بمرض السكري.. هذه الفواكه لا ترفع مستوى السكر في الدم
Lebanon 24
للمصابين بمرض السكري.. هذه الفواكه لا ترفع مستوى السكر في الدم
03/01/2026 13:05:45
03/01/2026 13:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
المطران فرحة: لننظر الى بعضنا بعين الإيمان لا بعين النقد
Lebanon 24
المطران فرحة: لننظر الى بعضنا بعين الإيمان لا بعين النقد
03/01/2026 13:05:45
03/01/2026 13:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الأفوكا
التركي
المري
الغاز
باباي
الترك
شويت
بايا
تابع
قد يعجبك أيضاً
قبل أن تتمرنوا.. تناولوا التمر إليكم السبب
Lebanon 24
قبل أن تتمرنوا.. تناولوا التمر إليكم السبب
04:00 | 2026-01-03
03/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى لمرضى اللوكيميا.. هذا العلاج قد ينجح في شفائهم
Lebanon 24
بُشرى لمرضى اللوكيميا.. هذا العلاج قد ينجح في شفائهم
03:00 | 2026-01-03
03/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التغذية في الشتاء.. أطعمة تقوي المناعة وأخرى تضعفها
Lebanon 24
التغذية في الشتاء.. أطعمة تقوي المناعة وأخرى تضعفها
23:00 | 2026-01-02
02/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تكشف: تغيّرات القيادة اليومية قد تكون مؤشراً مبكراً للخرف
Lebanon 24
دراسة تكشف: تغيّرات القيادة اليومية قد تكون مؤشراً مبكراً للخرف
15:34 | 2026-01-02
02/01/2026 03:34:04
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفة علمية بسيطة للحد من شيخوخة الدماغ والحفاظ على القدرات الإدراكية... اتبعها!
Lebanon 24
وصفة علمية بسيطة للحد من شيخوخة الدماغ والحفاظ على القدرات الإدراكية... اتبعها!
14:45 | 2026-01-02
02/01/2026 02:45:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما حصل في مطعم liza في الأشرفية
Lebanon 24
هذا ما حصل في مطعم liza في الأشرفية
09:21 | 2026-01-02
02/01/2026 09:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"المالية" تفتح ملف "صيرفة" ضريبياً… العدالة تحت الاختبار
Lebanon 24
"المالية" تفتح ملف "صيرفة" ضريبياً… العدالة تحت الاختبار
11:00 | 2026-01-02
02/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطمت بالكامل.. شقيق إعلامية لبنانية ينجو من حادث سير مروع وهذا وضعه (صور)
Lebanon 24
تحطمت بالكامل.. شقيق إعلامية لبنانية ينجو من حادث سير مروع وهذا وضعه (صور)
00:36 | 2026-01-03
03/01/2026 12:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير عن أسلحة يسعى "حزب الله" لامتلاكها... هكذا يتحضّر للمُواجهة المُرتقبة
Lebanon 24
تقرير عن أسلحة يسعى "حزب الله" لامتلاكها... هكذا يتحضّر للمُواجهة المُرتقبة
08:00 | 2026-01-02
02/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خسرت أهم أوراقها على حدود إسرائيل.. 2025 جعلت إيران تائهة
Lebanon 24
خسرت أهم أوراقها على حدود إسرائيل.. 2025 جعلت إيران تائهة
10:00 | 2026-01-02
02/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
04:00 | 2026-01-03
قبل أن تتمرنوا.. تناولوا التمر إليكم السبب
03:00 | 2026-01-03
بُشرى لمرضى اللوكيميا.. هذا العلاج قد ينجح في شفائهم
23:00 | 2026-01-02
التغذية في الشتاء.. أطعمة تقوي المناعة وأخرى تضعفها
15:34 | 2026-01-02
دراسة تكشف: تغيّرات القيادة اليومية قد تكون مؤشراً مبكراً للخرف
14:45 | 2026-01-02
وصفة علمية بسيطة للحد من شيخوخة الدماغ والحفاظ على القدرات الإدراكية... اتبعها!
12:37 | 2026-01-02
أحبار الوشم.. مخاطر خفية تتجاوز الجلد
فيديو
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
03/01/2026 13:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
03/01/2026 13:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
13:21 | 2025-12-30
03/01/2026 13:05:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24