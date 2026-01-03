تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

متى يظهر مفعول دواء الضغط؟

Lebanon 24
03-01-2026 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1463505-639030825425554397.webp
Doc-P-1463505-639030825425554397.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أوضح مختصون في الصحة أن معظم أدوية ارتفاع ضغط الدم تبدأ بخفض المستويات المرتفعة خلال ساعات قليلة من تناولها، إلا أن الوصول إلى التأثير الكامل والمستقر يتطلب عادة عدة أسابيع من الاستخدام المنتظم.

وبيّن الخبراء أن بعض حاصرات بيتا يبدأ مفعولها خلال نحو ساعة واحدة، ويستمر تأثيرها لعدة ساعات وفقًا للجرعة، غير أن النتائج القصوى لا تظهر إلا بعد أسابيع. كما تعمل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين خلال فترة قصيرة، لكن تحقيق ضبط مستقر لضغط الدم قد يستغرق من أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

وأشاروا إلى أنه في حالات الارتفاع الحاد والخطير لضغط الدم، قد تستدعي الحالة دخول المستشفى لتلقي أدوية سريعة المفعول، مؤكدين أن هذه العلاجات تُستخدم فقط في حالات الطوارئ ولا تصلح للعلاج طويل الأمد.

ما هو ارتفاع ضغط الدم؟
يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما يضطر القلب إلى ضخ الدم بقوة أكبر عبر شرايين ضيقة أو متضررة، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على جدران الأوعية الدموية، وقد يسبب مضاعفات خطيرة مع مرور الوقت إذا لم يُعالج.

ويُقاس ضغط الدم برقمين؛ الرقم العلوي يمثل الضغط أثناء انقباض القلب، بينما يعبر الرقم السفلي عن الضغط أثناء استرخائه بين النبضات.

المعدلات المعتمدة

  • ضغط طبيعي: أقل من 120/80

  • مرحلة الخطر: بين 120 و129 / أقل من 80

  • ارتفاع ضغط الدم: 130/80 أو أكثر

العلاج لا يقتصر على الدواء
وأكد المختصون أن العلاج الدوائي وحده لا يكفي للسيطرة على المرض، مشددين على أهمية تعديل نمط الحياة عبر تقليل استهلاك الملح، واتباع نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على وزن مناسب.

حقائق مهمة عن ارتفاع ضغط الدم

  • نحو 48% من البالغين قد يُصابون بارتفاع ضغط الدم في مرحلة ما من حياتهم.

  • واحد من كل خمسة مصابين لا يعلم بإصابته لغياب الأعراض المبكرة.

  • التشخيص يعتمد على متوسط عدة قراءات وليس قراءة واحدة فقط.

  • معدلات الإصابة أعلى لدى الرجال مقارنة بالنساء.

  • 22.5% فقط من المصابين ينجحون في السيطرة على ضغط الدم.

  • يسهم المرض في أمراض القلب والسكتات الدماغية، مع معدل وفيات مرتفع.

  • السمنة، وقلة الحركة، والإفراط في الملح، والتدخين عوامل رئيسية للإصابة.

  • الضغط النفسي المزمن واضطرابات النوم يزيدان من خطر المرض.

  • المرض آخذ في الازدياد بين الفئة العمرية من 15 إلى 45 عامًا.

  • الضغط فوق 180/120 يُعد حالة طبية طارئة.

متى يجب مراجعة الطبيب؟
يوصي الأطباء بقياس ضغط الدم بانتظام حتى في غياب الأعراض، فيما تستوجب أعراض مثل الدوخة الشديدة أو ألم الصدر مراجعة طبية فورية، لاحتمال وجود ارتفاع خطير في ضغط الدم.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تعميم من وزير المالية بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال 2025
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:48:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: تجميد مفعول بطاقات تسهيل المرور
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:48:08 Lebanon 24 Lebanon 24
سحب دواء شائع في أميركا... ماذا أظهرت الإختبارات بشأنه؟
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:48:08 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو يظهر مادورو مقيدًا داخل مقر اعتقاله... شاهدوه
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:48:08 Lebanon 24 Lebanon 24

مع مرور الوقت

العمري

فوق 18

زيدان

الصدر

العلا

سي ال

علوي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:16 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:57 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
07:44 | 2026-01-04
Lebanon24
06:17 | 2026-01-04
Lebanon24
04:18 | 2026-01-04
Lebanon24
02:43 | 2026-01-04
Lebanon24
02:16 | 2026-01-04
Lebanon24
02:04 | 2026-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24