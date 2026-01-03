متى يظهر مفعول دواء الضغط؟

أوضح مختصون في الصحة أن معظم أدوية ارتفاع ضغط تبدأ بخفض المستويات المرتفعة خلال ساعات قليلة من تناولها، إلا أن الوصول إلى التأثير الكامل والمستقر يتطلب عادة عدة أسابيع من الاستخدام المنتظم.

وبيّن الخبراء أن بعض حاصرات بيتا يبدأ مفعولها خلال نحو ساعة واحدة، ويستمر تأثيرها لعدة ساعات وفقًا للجرعة، غير أن النتائج القصوى لا تظهر إلا بعد أسابيع. كما تعمل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين خلال فترة قصيرة، لكن تحقيق ضبط مستقر لضغط الدم قد يستغرق من أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

وأشاروا إلى أنه في حالات الارتفاع الحاد والخطير لضغط الدم، قد تستدعي الحالة دخول المستشفى لتلقي أدوية سريعة المفعول، مؤكدين أن هذه العلاجات تُستخدم فقط في حالات الطوارئ ولا تصلح للعلاج طويل الأمد.

ما هو ارتفاع ضغط الدم؟

يحدث ارتفاع ضغط الدم عندما يضطر القلب إلى ضخ الدم بقوة أكبر عبر شرايين ضيقة أو متضررة، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على جدران الأوعية الدموية، وقد يسبب مضاعفات خطيرة إذا لم يُعالج.

ويُقاس ضغط الدم برقمين؛ الرقم العلوي يمثل الضغط أثناء انقباض القلب، بينما يعبر الرقم السفلي عن الضغط أثناء استرخائه بين النبضات.

المعدلات المعتمدة

ضغط طبيعي: أقل من 120/80

مرحلة الخطر: بين 120 و129 / أقل من 80

ارتفاع ضغط الدم: 130/80 أو أكثر

العلاج لا يقتصر على الدواء

وأكد المختصون أن العلاج الدوائي وحده لا يكفي للسيطرة على المرض، مشددين على أهمية تعديل نمط الحياة عبر تقليل استهلاك الملح، واتباع نظام غذائي صحي، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على وزن مناسب.

حقائق مهمة عن ارتفاع ضغط الدم

نحو 48% من البالغين قد يُصابون بارتفاع ضغط الدم في مرحلة ما من حياتهم.

واحد من كل خمسة مصابين لا يعلم بإصابته لغياب الأعراض المبكرة.

التشخيص يعتمد على متوسط عدة قراءات وليس قراءة واحدة فقط.

معدلات الإصابة أعلى لدى الرجال مقارنة بالنساء.

22.5% فقط من المصابين ينجحون في السيطرة على ضغط الدم.

يسهم المرض في أمراض القلب والسكتات الدماغية، مع معدل وفيات مرتفع.

السمنة، وقلة الحركة، والإفراط في الملح، والتدخين عوامل رئيسية للإصابة.

الضغط النفسي المزمن واضطرابات النوم يزيدان من خطر المرض.

المرض آخذ في الازدياد بين الفئة العمرية من 15 إلى 45 عامًا.

الضغط فوق 180/120 يُعد حالة طبية طارئة.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

يوصي الأطباء بقياس ضغط الدم بانتظام حتى في غياب الأعراض، فيما تستوجب أعراض مثل الدوخة الشديدة أو ألم مراجعة طبية فورية، لاحتمال وجود ارتفاع خطير في ضغط الدم.