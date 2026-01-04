9 أطعمة منخفضة السعرات تساعدك على الشعور بالشبع دون زيادة الوزن

يعتبر تتبع السعرات الحرارية بدقة وقياس الحصص الغذائية من أصعب العقبات في رحلة خسارة الوزن.



لكن خبراء التغذية قدموا حلاً عمليًا يتمثل في أطعمة مشبعة وغنية بالعناصر الغذائية، لكنها منخفضة السعرات الحرارية، ما يسمح بتناول كميات مناسبة منها دون التأثير سلبًا على الوزن.



هذا التصنيف يعتمد على تحليل علمي أجرته منصة Gravity Transformation المتخصصة في أبحاث التمثيل الغذائي وفقدان الوزن.



إليكم 9 أطعمة آمنة للوزن مهما تناولت منها:



البيض: مصدر بروتين ممتاز يجعلك تشعر بالشبع بسرعة، ويعزز عملية الأيض، حيث تُحرق جزء من السعرات أثناء الهضم.



البري: غني بالبروتين ويحتوي على دهون أقل مقارنة بالمستزرع، مشبع جدًا ويساعد في إدارة الوزن.



الصلصة المكسيكية (Salsa): قليلة السعرات (أقل من 10 سعرات لكل ملعقتين كبيرتين)، ويمكن إضافتها بكميات كبيرة، والفلفل الحار فيها يعزز حرق الدهون.



المخللات: منخفضة الدهون والسعرات، وتزود الجسم ببعض الفيتامينات والمعادن، مع مراعاة محتواها العالي من الصوديوم.



صدر الدجاج: غني بالبروتين وخفيف الدهون، 100 غرام منه توفر 165 سعرة حرارية و31 غرام بروتين فقط 3.6 غرام دهون.



البطيخ: يحتوي على 91% ماء فقط، منخفض جدًا بالسعرات، 100 غرام منه = 30 سعرة حرارية تقريبًا.



: منخفض السعرات وغني بالفيتامينات والعناصر الغذائية، مناسب لتكثيف حجم الوجبات دون زيادة السعرات.



الفلفل : قليل السعرات (حوالي 30–40 لكل حبة متوسطة)، غني بالماء والألياف، يزيد الشبع ويعزز الأيض.



الفشار: منخفض السعرات إذا حضّر بالهواء وبتوابل خفيفة، غني بالألياف ومضادات الأكسدة، لكن يُنصح بتجنب النسخ التجارية عالية الزيوت والملح.



هذه الأطعمة تجمع بين الشبع، القيمة الغذائية، والسعرات المنخفضة، مما يجعلها خيارات مثالية لأي نظام غذائي يهدف لخسارة الوزن. (سكاي نيوز)

