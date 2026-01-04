تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

9 أطعمة منخفضة السعرات تساعدك على الشعور بالشبع دون زيادة الوزن

Lebanon 24
04-01-2026 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1463551-639031115322060209.jpg
Doc-P-1463551-639031115322060209.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعتبر تتبع السعرات الحرارية بدقة وقياس الحصص الغذائية من أصعب العقبات في رحلة خسارة الوزن.

لكن خبراء التغذية قدموا حلاً عمليًا يتمثل في أطعمة مشبعة وغنية بالعناصر الغذائية، لكنها منخفضة السعرات الحرارية، ما يسمح بتناول كميات مناسبة منها دون التأثير سلبًا على الوزن.

هذا التصنيف يعتمد على تحليل علمي أجرته منصة Gravity Transformation المتخصصة في أبحاث التمثيل الغذائي وفقدان الوزن.

إليكم 9 أطعمة آمنة للوزن مهما تناولت منها:

البيض: مصدر بروتين ممتاز يجعلك تشعر بالشبع بسرعة، ويعزز عملية الأيض، حيث تُحرق جزء من السعرات أثناء الهضم.

سمك السلمون البري: غني بالبروتين ويحتوي على دهون أقل مقارنة بالمستزرع، مشبع جدًا ويساعد في إدارة الوزن.

الصلصة المكسيكية (Salsa): قليلة السعرات (أقل من 10 سعرات لكل ملعقتين كبيرتين)، ويمكن إضافتها بكميات كبيرة، والفلفل الحار فيها يعزز حرق الدهون.

المخللات: منخفضة الدهون والسعرات، وتزود الجسم ببعض الفيتامينات والمعادن، مع مراعاة محتواها العالي من الصوديوم.

صدر الدجاج: غني بالبروتين وخفيف الدهون، 100 غرام منه توفر 165 سعرة حرارية و31 غرام بروتين فقط 3.6 غرام دهون.

البطيخ: يحتوي على 91% ماء فقط، منخفض جدًا بالسعرات، 100 غرام منه = 30 سعرة حرارية تقريبًا.

الفطر: منخفض السعرات وغني بالفيتامينات والعناصر الغذائية، مناسب لتكثيف حجم الوجبات دون زيادة السعرات.

الفلفل الرومي: قليل السعرات (حوالي 30–40 لكل حبة متوسطة)، غني بالماء والألياف، يزيد الشبع ويعزز الأيض.

الفشار: منخفض السعرات إذا حضّر بالهواء وبتوابل خفيفة، غني بالألياف ومضادات الأكسدة، لكن يُنصح بتجنب النسخ التجارية عالية الزيوت والملح.

هذه الأطعمة تجمع بين الشبع، القيمة الغذائية، والسعرات المنخفضة، مما يجعلها خيارات مثالية لأي نظام غذائي يهدف لخسارة الوزن. (سكاي نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لخسارة الوزن.. أطعمة تمنح الشبع دون سعرات عالية
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:48:15 Lebanon 24 Lebanon 24
من دون جيم.. حِيَل يومية لزيادة حرق السعرات
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:48:15 Lebanon 24 Lebanon 24
9 أطعمة مسائية تساعد على خفض هرمون التوتر وتحسين النوم
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:48:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بدائل طبيعية للأوزمبيك.. أطعمة تحفز هرمون الشبع
lebanon 24
Lebanon24
04/01/2026 15:48:15 Lebanon 24 Lebanon 24

سمك السلمون

سكاي نيوز

سكاي نيو

السلمون

المعادن

المكسيك

الرومي

الفطر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:16 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:57 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
07:44 | 2026-01-04
Lebanon24
06:17 | 2026-01-04
Lebanon24
04:18 | 2026-01-04
Lebanon24
02:43 | 2026-01-04
Lebanon24
02:16 | 2026-01-04
Lebanon24
02:04 | 2026-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24