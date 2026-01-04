تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
-1
o
بشري
13
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
احذر.. آلام قدميك قد تكشف عن الخطر الصامت الذي يهدد حياتك
Lebanon 24
04-01-2026
|
02:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
يشكّل ارتفاع
الكوليسترول
في
الدم
تهديدًا صامتًا، قد يتطور تدريجيًا دون ظهور أعراض واضحة، ليظهر فجأة في صورة مضاعفات خطيرة تهدد الحياة.
يبدأ الخطر عندما يتراكم الكوليسترول الضار على جدران الشرايين، مسببًا تضيقها الذي يعيق تدفق الدم الحيوي إلى مختلف أعضاء الجسم.
هذه العملية البطيئة لا تقتصر على الشرايين القريبة من القلب فحسب، بل تمتد إلى الأوعية الدموية في الأطراف، حيث تظهر مؤشرات تحذيرية خاصة في القدمين قد تدل على مشاكل أعمق.
تعكس القدمان في حالات ارتفاع الكوليسترول المزمن حالة
الدورة
الدموية الطرفية.
مع ضعف التروية بسبب تراكم الترسبات الدهنية، تظهر أعراض مثل آلام متكررة تزداد مع الحركة، وشحوب وبرودة الجلد، ثم تقرحات بطيئة الشفاء. في المراحل المتقدمة، قد يؤدي الوضع إلى ضمور العضلات وفقدان الشعر في الساقين، وفي أسوأ الحالات تتطور الغرغرينا، مهددة بفقدان الطرف المصاب.
تكمن صعوبة التعامل مع ارتفاع الكوليسترول في طبيعته الخادعة، فهو نادرًا ما يظهر في مراحله الأولى، ما يجعل الفحص الدوري للدم الوسيلة الأكثر فاعلية للكشف المبكر.
مواجهة هذا التحدي تتطلب استراتيجية متعددة المحاور، تبدأ بإعادة النظر في العادات الغذائية، من خلال تقليل الدهون المشبعة وزيادة الدهون الصحية، إلى جانب الالتزام بالنشاط البدني المنتظم الذي يحفز الدورة الدموية ويقوي قدرة الجسم على التكيف، مع المتابعة الطبية المنتظمة، خصوصًا مع تقدم العمر أو وجود عوامل خطر إضافية.
الوعي بهذه الحالة وأعراضها الخفية، لا سيما تلك التي تظهر في الأطراف، يشكل خط الدفاع الأول للحفاظ على الصحة. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأكل وحيدًا يُضعف صحة كبار السن.. دراسة تكشف الخطر الصامت على المائدة
Lebanon 24
الأكل وحيدًا يُضعف صحة كبار السن.. دراسة تكشف الخطر الصامت على المائدة
04/01/2026 15:48:21
04/01/2026 15:48:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خبراء أعصاب يحذرون: نوبات الضحك غير المبررة قد تكشف أمراضًا خطيرة
Lebanon 24
خبراء أعصاب يحذرون: نوبات الضحك غير المبررة قد تكشف أمراضًا خطيرة
04/01/2026 15:48:21
04/01/2026 15:48:21
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلة إلى عالم صامت تكشف عن كائنات مجهولة
Lebanon 24
رحلة إلى عالم صامت تكشف عن كائنات مجهولة
04/01/2026 15:48:21
04/01/2026 15:48:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سنواصل ضرب حزب الله لإزالة الخطر الذي يهددنا
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سنواصل ضرب حزب الله لإزالة الخطر الذي يهددنا
04/01/2026 15:48:21
04/01/2026 15:48:21
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
الكوليسترول
التزام
الدورة
روسيا
تيجي
غرين
هنية
تابع
قد يعجبك أيضاً
كيف يتفاعل حبر الوشم مع الجسم؟
Lebanon 24
كيف يتفاعل حبر الوشم مع الجسم؟
07:44 | 2026-01-04
04/01/2026 07:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لخسارة الوزن.. أطعمة تمنح الشبع دون سعرات عالية
Lebanon 24
لخسارة الوزن.. أطعمة تمنح الشبع دون سعرات عالية
06:17 | 2026-01-04
04/01/2026 06:17:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أربع خطوات لتحسين جودة نومك وصحتك اليومية.. اتبعها!
Lebanon 24
أربع خطوات لتحسين جودة نومك وصحتك اليومية.. اتبعها!
04:18 | 2026-01-04
04/01/2026 04:18:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطاء شائعة في التعامل مع الحمى قد تهدد صحتك أكثر مما تتصور.. إليك كيفية تجنّبها!
Lebanon 24
أخطاء شائعة في التعامل مع الحمى قد تهدد صحتك أكثر مما تتصور.. إليك كيفية تجنّبها!
02:43 | 2026-01-04
04/01/2026 02:43:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تجاهل الأطباء لأعراضه.. نصيحة روبوت دردشة تنقذ حياة مريض!
Lebanon 24
بعد تجاهل الأطباء لأعراضه.. نصيحة روبوت دردشة تنقذ حياة مريض!
02:16 | 2026-01-04
04/01/2026 02:16:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إقبال على أونصات وسبائك الذهب في السوق اللبناني..ماذا عن الأسعار في 2026؟
Lebanon 24
إقبال على أونصات وسبائك الذهب في السوق اللبناني..ماذا عن الأسعار في 2026؟
10:00 | 2026-01-03
03/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن قصف بيروت.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
عن قصف بيروت.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
12:30 | 2026-01-03
03/01/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اعتقاله في عملية أميركية.. إليكم أسرار ثروة مادورو بين النفط والفساد
Lebanon 24
بعد اعتقاله في عملية أميركية.. إليكم أسرار ثروة مادورو بين النفط والفساد
09:16 | 2026-01-03
03/01/2026 09:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
انزلق من رأس الجبل نحو منحدر وعر مليء بالصخور.. وفاة الشاب فؤاد مخول بحادثة مؤسفة (فيديو)
Lebanon 24
انزلق من رأس الجبل نحو منحدر وعر مليء بالصخور.. وفاة الشاب فؤاد مخول بحادثة مؤسفة (فيديو)
11:57 | 2026-01-03
03/01/2026 11:57:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
Lebanon 24
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
05:00 | 2026-01-04
04/01/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
07:44 | 2026-01-04
كيف يتفاعل حبر الوشم مع الجسم؟
06:17 | 2026-01-04
لخسارة الوزن.. أطعمة تمنح الشبع دون سعرات عالية
04:18 | 2026-01-04
أربع خطوات لتحسين جودة نومك وصحتك اليومية.. اتبعها!
02:43 | 2026-01-04
أخطاء شائعة في التعامل مع الحمى قد تهدد صحتك أكثر مما تتصور.. إليك كيفية تجنّبها!
02:16 | 2026-01-04
بعد تجاهل الأطباء لأعراضه.. نصيحة روبوت دردشة تنقذ حياة مريض!
01:15 | 2026-01-04
9 أطعمة منخفضة السعرات تساعدك على الشعور بالشبع دون زيادة الوزن
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
04/01/2026 15:48:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
04/01/2026 15:48:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
04/01/2026 15:48:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24