احذر.. آلام قدميك قد تكشف عن الخطر الصامت الذي يهدد حياتك

يشكّل ارتفاع في تهديدًا صامتًا، قد يتطور تدريجيًا دون ظهور أعراض واضحة، ليظهر فجأة في صورة مضاعفات خطيرة تهدد الحياة.





يبدأ الخطر عندما يتراكم الكوليسترول الضار على جدران الشرايين، مسببًا تضيقها الذي يعيق تدفق الدم الحيوي إلى مختلف أعضاء الجسم.

هذه العملية البطيئة لا تقتصر على الشرايين القريبة من القلب فحسب، بل تمتد إلى الأوعية الدموية في الأطراف، حيث تظهر مؤشرات تحذيرية خاصة في القدمين قد تدل على مشاكل أعمق.





تعكس القدمان في حالات ارتفاع الكوليسترول المزمن حالة الدموية الطرفية.





مع ضعف التروية بسبب تراكم الترسبات الدهنية، تظهر أعراض مثل آلام متكررة تزداد مع الحركة، وشحوب وبرودة الجلد، ثم تقرحات بطيئة الشفاء. في المراحل المتقدمة، قد يؤدي الوضع إلى ضمور العضلات وفقدان الشعر في الساقين، وفي أسوأ الحالات تتطور الغرغرينا، مهددة بفقدان الطرف المصاب.





تكمن صعوبة التعامل مع ارتفاع الكوليسترول في طبيعته الخادعة، فهو نادرًا ما يظهر في مراحله الأولى، ما يجعل الفحص الدوري للدم الوسيلة الأكثر فاعلية للكشف المبكر.





مواجهة هذا التحدي تتطلب استراتيجية متعددة المحاور، تبدأ بإعادة النظر في العادات الغذائية، من خلال تقليل الدهون المشبعة وزيادة الدهون الصحية، إلى جانب الالتزام بالنشاط البدني المنتظم الذي يحفز الدورة الدموية ويقوي قدرة الجسم على التكيف، مع المتابعة الطبية المنتظمة، خصوصًا مع تقدم العمر أو وجود عوامل خطر إضافية.





الوعي بهذه الحالة وأعراضها الخفية، لا سيما تلك التي تظهر في الأطراف، يشكل خط الدفاع الأول للحفاظ على الصحة. (روسيا اليوم)