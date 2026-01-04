أخطاء شائعة في التعامل مع الحمى قد تهدد صحتك أكثر مما تتصور.. إليك كيفية تجنّبها!

وحذر خبراء من أن التأخر في طلب الرعاية الطبية أو الاعتماد على العلاج الذاتي قد يؤدي إلى مضاعفات يمكن تجنبها.وأوضح الدكتور نافنيت أرورا، أخصائي الأمراض المعدية لموقع "هيلث شوتس"، أبرز ثلاثة أخطاء شائعة عند التعامل مع الحمى، والتي قد تبطئ التعافي وتفاقم الأعراض:

العلاج الذاتي دون تشخيص

يشدد الدكتور أرورا على أن تناول أدوية لتخفيف الحمى دون معرفة السبب الأساسي خطأ كبير، إذ يمنع معالجة المشكلة الجذرية ويؤخر الحصول على العلاج الفعّال.

تجاهل العلامات التحذيرية

إذا استمرت الحمى أكثر من ثلاثة أيام أو ظهرت أعراض مقلقة، يجب طلب المشورة الطبية فورًا، لأن تجاهلها يزيد من خطر المضاعفات.

الاعتماد على مصادر غير موثوقة

اتباع نصائح عشوائية من الإنترنت أو أشخاص غير مختصين قد يضر أكثر مما ينفع، ويؤخر التشخيص والعلاج الصحيح.

وينصح أرورا: "إذا لم تكن متأكدًا، توقف عن أي علاج تجريبي. وإذا كانت هناك حاجة طبية واضحة، استشر طبيبًا مختصًّا ولا تتجاهل نصائح الخبراء".

كما شدد الخبير على عدم التعامل مع الحمى باعتبارها حالة عابرة، مؤكدًا أن الاستشارة الطبية المهنية هي الطريقة الأكثر أمانًا لتجنب المضاعفات والحفاظ على صحة الجسم. (روسيا اليوم)