صحة

5 أطعمة شائعة تجنبوا إعطائها لأطفالكم

Lebanon 24
04-01-2026 | 09:47
Doc-P-1463718-639031421459448821.png
Doc-P-1463718-639031421459448821.png photos 0
كشف تقرير حديث عن خمسة أطعمة شهيرة بين الأطفال ينصح الخبراء الطبيون بعدم تناولها بسبب احتوائها على نسب عالية من السكر والإضافات الضارة، ما قد يشكل خطرًا على صحة الأطفال عند الاستهلاك المنتظم.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" تشمل هذه الأطعمة:
 
1. مشروبات السلاش
مشروبات حلوة مصنوعة من الثلج والشراب والجلسيرول، وهو مادة تحل محل السكر وتمنع التجمد، ودرس باحثون في جامعة"كوليدج دبلن" 21 حالة أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين وسبعة أعوام احتاجوا لعلاج طارئ بعد شرب السلاش، حيث ظهرت عليهم أعراض مثل انخفاض سكر الدم وحتى نوبات صرع.

ويحذر الأطباء من أن الجلسيرول قد يعيق عملية أيض الجلوكوز عند الأطفال الصغار، وينصح الخبراء باستبدالها بعصائر سموثي منزلية مصنوعة من الفواكه الطازجة، لما توفره من حلاوة طبيعية وألياف وفيتامينات.

2. ألواح الحبوب
رغم تسويقها كخيار صحي، تحتوي معظم ألواح الحبوب على نسب عالية من السكر وحبوب مكررة ودهون غير صحية، على سبيل المثال، يحتوي لوح Nature Valley Oats and Honey على 11.3 غرام من السكر، أي حوالي 13% من الحد اليومي الموصى به للأطفال.

ويقترح خبراء التغذية استبدالها بحبوب كاملة أو دقيق الشوفان، لما توفره من طاقة مستدامة وألياف دون السكر الزائد.

3. الحلويات الهلامية
الحلويات الهلامية تتكون تقريبًا من السكر فقط، ما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في سكر الدم، وانهيار الطاقة سريعًا، وزيادة خطر السمنة والسكري من النوع الثاني وتسوس الأسنان.

ويوصى باستبدالها بالفواكه الطازجة أو المجففة، الغنية بالسكريات الطبيعية والفيتامينات والألياف التي تساعد على تنظيم الطاقة.
 
4. الزبادي المنكه
على الرغم من انخفاض الدهون، يحتوي معظم الزبادي المنكه على نسب عالية من السكر، ما يسهم في السمنة وتسوس الأسنان.

ويعتبر الزبادي اليوناني العادي مع الفواكه الطازجة خيارًا صحيًا يوفر البروتين والبروبيوتيك والطاقة المستدامة.

5. المارشميلو
المارشميلو يحتوي تقريبًا على 100% سكر، دون أي قيمة غذائية، ويساهم في تسوس الأسنان.

وتوفر بدائل صحية مثل أسياخ الفاكهة أو الزبادي المجمد المنزلي حلاوة طبيعية مع عناصر غذائية وألياف مفيدة.

في النهاية، يؤكد خبراء التغذية أن استبدال هذه الأطعمة بخيارات طبيعية يساعد الأطفال على الحفاظ على صحة أفضل، ودعم النمو، وتقليل المخاطر المرتبطة بالسكر والمواد المصنعة. (إرم نيوز) 
