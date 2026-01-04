تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

لموظفي المكاتب.. علامات لا يجب تجاهلها أثناء ساعات العمل

Lebanon 24
04-01-2026 | 14:37
Doc-P-1463802-639031595173269839.webp
Doc-P-1463802-639031595173269839.webp photos 0
حذّر عاملون في مجال الرعاية الصحية، في بريطانيا، من أن الإرهاق الوظيفي قد يتفاقم بسرعة ليتحول إلى مشاكل صحية أكثر خطورة.

ويحثّ خبراء الرعاية الصحية في مؤسسة سانت جون للإسعاف الناس على عدم تجاهل هذه الأعراض للإجهاد في العمل، لأنها قد تكون مؤشراً مبكراً على مشاكل أكبر.

وبحسب "سوري لايف"، يأتي هذا التحذير بعد أن طُلب من الأطباء توجيه المرضى إلى الصالات الرياضية أو مراكز التوظيف بدلًا من منحهم إجازات مرضية.

وأشارت التقارير إلى أن نصف هؤلاء يعانون من مشاكل في الصحة النفسية، مثل: القلق أو الاكتئاب.

الإرهاق الوظيفي
وحذّرت ليزا شارمان، رئيسة قسم التعليم والتدريب في خدمة الإسعاف، من أن تجاهل الإرهاق الوظيفي وأعراضه قد تكون له عواقب وخيمة في مكان العمل، إذ يمكن أن يتفاقم بسرعة إلى حالات صحية نفسية خطيرة مثل: القلق أو الاكتئاب إذا تُرك دون علاج.

وقالت: "غالباً ما يكون الإرهاق الشديد مؤشراً مبكراً على وجود مشكلة، ولكن إذا تم تشخيصه ومعالجته مبكراً، يمكن للأفراد التعافي بشكل أسرع".

أعراض وآثار جسدية
بحسب "وليام هوسلر هيلث سيستم" تتضمن الأعراض التحذيرية للإجهاد في العمل: 

إرهاق مستمر: الشعور بالإرهاق حتى بعد الراحة، ما يؤثر على أداء المهام اليومية.

مشاكل في النوم: صعوبة في النوم أو الاستمرار فيه، أو الاستيقاظ مبكراً جداً.

ألم: صداع متكرر، أو آلام في الظهر، أو آلام في العضلات.



مشاكل في الجهاز الهضمي: اضطراب في المعدة، وتغيرات في الشهية (إفراط أو نقص في تناول الطعام).

ضعف المناعة: زيادة قابلية الإصابة بنزلات البرد، والإنفلونزا، والعدوى.

مخاطر طويلة الأمد: زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية، والسكتات الدماغية، وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع 2.

أعراض للصحة النفسية
أما الأعراض التي تؤثر على الصحة النفسية، فبحسب "رابطة الطب النفسي الكندية"، تتضمن:

الإرهاق العاطفي: الشعور بالإرهاق الشديد، أو الانفصال، أو التبلد.

التهيج والتشاؤم: نفاد الصبر مع الزملاء، والنظرة السلبية للحياة.

فقدان الحافز: فقدان المتعة، واللامبالاة، والشعور بالعجز أو اليأس.

مشاكل إدراكية: ضعف التركيز، ومشاكل في الذاكرة، وضعف في الحكم، وصعوبة في اتخاذ القرارات.

الصحة النفسية: ازدياد القلق، والحزن، أو حتى الاكتئاب.

ما يجب فعله
الاعتراف بالعلامات: اعتبر هذه الأعراض دليلاً على الإرهاق، وليس مجرد إجهاد.

طلب الدعم: تحدث مع زملائك، أو المديرين، أو أخصائيي الصحة النفسية.

وضع حدود: تعلم قول "لا" والابتعاد عن العمل عند الإجهاد الشديد.

ممارسة العناية الذاتية: ركز على اليقظة الذهنية، والاسترخاء، والأنشطة التي تستمتع بها.
