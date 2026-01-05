خطوات بسيطة تمنع الجوع بعد الوجبات

تعد الرغبة الشديدة في تناول الطعام بعد الوجبات من المشكلات الشائعة التي يواجهها كثيرون، خصوصًا من يحسبون السعرات الحرارية يوميًا، وقد ترتبط بانخفاض مفاجئ في مستوى السكر في .



ويشير الدكتور شوبهام فاتسيا، اختصاصي ، إلى أن السبب غالبًا يعود إلى طريقة تناولنا للوجبات نفسها، وهو ما يؤثر مباشرة في استقرار الجلوكوز في الدم.



ونشر الدكتور فاتسيا، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، خمس قواعد بسيطة يمكنها تثبيت مستويات السكر في الدم فورًا وتقليل الرغبة الملحة في تناول الطعام، من دون الحاجة إلى تقليل كمية الطعام أو السعرات الحرارية.

تناول الألياف أولًا

يؤكد الدكتور فاتسيا أن البدء بالخضروات قبل باقي مكونات الوجبة ثم البروتين، والدهون، وأخيرًا الكربوهيدرات، يقلل من ارتفاع الجلوكوز بنسبة تصل إلى 70%.



تجنب السكر على معدة فارغة

تناول السكريات في الصباح أو على معدة فارغة يؤدي إلى ارتفاع سريع للسكر ثم انخفاض حاد لاحق، ما يفاقم الرغبة في الأكل.



دمج الكربوهيدرات مع البروتين والدهون

يوضح الدكتور فاتسيا أن هذا الدمج يبطئ عملية الهضم ويضمن إطلاق الجلوكوز تدريجيًا في الدم، ما يمنع تقلباته المفاجئة ويحد من الشعور بالجوع السريع.



النشاط البدني بعد الوجبات

ينصح اختصاصي الجهاز الهضمي بالمشي مدة 10 إلى 12 دقيقة بعد كل وجبة، موضحًا أن هذه الحركة القصيرة أكثر فاعلية من التمارين الطويلة في تنظيم مستويات السكر.



إضافة خل التفاح للسلطة

يشير الدكتور فاتسيا إلى أن ملعقة صغيرة من خل التفاح في بداية الوجبة تساعد على ضبط استجابة الأنسولين، وتثبيت مستوى السكر بشكل سلس وطبيعي.



ويختتم الدكتور فاتسيا بالقول: "الحفاظ على استقرار الجلوكوز في الدم ليس بالأمر الصعب، إذا تم الالتزام بعادات الأكل الصحيحة ومراقبة مستويات السكر بانتظام". (إرم نيوز)