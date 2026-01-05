تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
من ساعات إلى أسابيع… رحلة أدوية الضغط قبل الوصول للنتيجة

Lebanon 24
05-01-2026 | 13:08
لا تعمل أدوية ضغط الدم كحلّ فوري ونهائي من الجرعة الأولى، إذ يبدأ تأثير معظمها خلال ساعات قليلة، لكن تثبيت الضغط ضمن المستويات الآمنة يحتاج عادة إلى التزام علاجي يمتد لأسابيع. بعض الأدوية تُظهر استجابة سريعة نسبيًا، إلا أن فعاليتها القصوى لا تتحقق إلا مع الاستمرار المنتظم.

في الحالات الطارئة التي يرتفع فيها ضغط الدم إلى مستويات خطيرة، يُصار إلى استخدام أدوية سريعة المفعول داخل المستشفيات، وهي مخصّصة للسيطرة الفورية ولا تُعد علاجًا طويل الأمد.

كيف يرتفع ضغط الدم؟

يرتفع ضغط الدم عندما يواجه القلب مقاومة أكبر أثناء ضخ الدم، غالبًا بسبب تضيق الشرايين أو فقدان مرونتها، ما يؤدي إلى ضغط مستمر على جدران الأوعية الدموية، ومع الوقت قد يسبب أضرارًا في القلب والدماغ والكلى.

ويُقاس الضغط بقيمتين:
• الأولى تعبّر عن قوة ضخ الدم مع نبض القلب
• الثانية تعبّر عن الضغط بين النبضات

متى يكون الضغط طبيعيًا أو خطرًا؟
• الضغط السليم يكون دون 120/80
• القيم ما بين 120 و129 تشير إلى مرحلة إنذار
• 130/80 وما فوق تُعد ارتفاعًا في ضغط الدم

العلاج لا يقتصر على الدواء

رغم الدور الأساسي للأدوية، فإن السيطرة الفعلية على ضغط الدم ترتبط بتغييرات يومية في نمط الحياة، مثل تخفيف الملح، تحسين التغذية، زيادة الحركة، ضبط الوزن، والحد من التوتر والتدخين.

معلومات أساسية يجب معرفتها:
• ارتفاع ضغط الدم واسع الانتشار عالميًا
• كثير من المصابين لا يشعرون بأي أعراض
• التشخيص يتطلب قياسات متكررة
• نسب السيطرة عليه ما تزال متدنية
• يرتبط مباشرة بأمراض القلب والسكتات الدماغية
• التوتر المزمن وقلة النوم يزيدان خطره
• لم يعد محصورًا بكبار السن
• قد يتحول إلى حالة طبية طارئة إذا تجاوز حدودًا معينة

متى يصبح التدخل الطبي ضروريًا؟

ينصح الأطباء بالفحص الدوري حتى في غياب الأعراض، أما عند ظهور أعراض مثل الدوار الشديد، ألم الصدر، أو اضطرابات الرؤية، فقد يكون ذلك إنذارًا بارتفاع حاد يستوجب مراجعة طبية عاجلة.

