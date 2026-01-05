تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

تعطيل "لغة البكتيريا" يفتح بابًا جديدًا للوقاية من تسوس الأسنان

Lebanon 24
05-01-2026 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1464282-639032477077092338.jpg
Doc-P-1464282-639032477077092338.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهرت أبحاث علمية حديثة أن تعزيز البكتيريا المفيدة في الفم قد يتحقق عبر تعطيل آليات التواصل الكيميائي بين الميكروبات، ما قد يساهم في تقليل تسوس الأسنان وتحسين صحة اللثة.

وتعتمد البكتيريا على نظام يُعرف بـ"استشعار النصاب" لتنظيم سلوكها الجماعي، وقد تمكن باحثون من جامعة مينيسوتا من دراسة هذه الإشارات داخل الفم وإمكانية تعطيلها، اعتمادًا على نماذج تحاكي طبقة البلاك السنية. وأوضحوا أن تعطيل هذا التواصل قد يسمح بالتحكم في تركيبة البلاك وإبقائه في حالة صحية.

وبيّنت الدراسة أن البلاك يتطور تدريجيًا من بكتيريا غير ضارة إلى أخرى مرتبطة بأمراض اللثة، وأن تعطيل الإشارات الكيميائية يحد من نمو البكتيريا الضارة ويعزز المفيدة، خصوصًا داخل الأغشية الحيوية. كما تبيّن أن فعالية هذا التعطيل تختلف بحسب بيئة النمو داخل الفم.

وتفتح هذه النتائج آفاقًا جديدة للتعامل مع أمراض اللثة بطرق أكثر دقة وفاعلية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
للأهل.. هكذا يمكن حماية أسنان أطفالكم من التسوس
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 07:54:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون يفتح بابا لروسيا: لفتح حوار كامل وشفاف مع موسكو
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 07:54:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"علي بابا" تتحدى ChatGPT بمساعدها الذكي الجديد
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 07:54:57 Lebanon 24 Lebanon 24
من لقمة واحدة إلى تسوّس سريع… ماذا يفعل السكر بأسنانك؟
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 07:54:57 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

جامعة مين

التحكم في

مينيسوتا

جامع

كاني

آفاق

تركي

كروب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:07 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:48 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:01 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:52 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
00:39 | 2026-01-06
Lebanon24
16:31 | 2026-01-05
Lebanon24
15:40 | 2026-01-05
Lebanon24
14:04 | 2026-01-05
Lebanon24
13:08 | 2026-01-05
Lebanon24
10:23 | 2026-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24