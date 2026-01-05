تعطيل "لغة البكتيريا" يفتح بابًا جديدًا للوقاية من تسوس الأسنان

أظهرت أبحاث علمية حديثة أن تعزيز البكتيريا المفيدة في الفم قد يتحقق عبر تعطيل آليات التواصل الكيميائي بين الميكروبات، ما قد يساهم في تقليل تسوس الأسنان وتحسين صحة اللثة.



وتعتمد البكتيريا على نظام يُعرف بـ"استشعار النصاب" لتنظيم سلوكها الجماعي، وقد تمكن باحثون من جامعة من دراسة هذه الإشارات داخل الفم وإمكانية تعطيلها، اعتمادًا على نماذج تحاكي طبقة البلاك السنية. وأوضحوا أن تعطيل هذا التواصل قد يسمح بالتحكم في تركيبة البلاك وإبقائه في حالة صحية.



وبيّنت الدراسة أن البلاك يتطور تدريجيًا من بكتيريا غير ضارة إلى أخرى مرتبطة بأمراض اللثة، وأن تعطيل الإشارات الكيميائية يحد من نمو البكتيريا الضارة ويعزز المفيدة، خصوصًا داخل الأغشية الحيوية. كما تبيّن أن فعالية هذا التعطيل تختلف بحسب بيئة النمو داخل الفم.



وتفتح هذه النتائج آفاقًا جديدة للتعامل مع أمراض اللثة بطرق أكثر دقة وفاعلية.

