تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

منعاً لتسللها الى جسم الانسان.. طريقة سهلة لإزالة "البلاستيك" من المياه

Lebanon 24
06-01-2026 | 01:51
A-
A+
Doc-P-1464405-639032864153312552.webp
Doc-P-1464405-639032864153312552.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اكتشف علماء في الصين وسيلة بسيطة وفعالة لإزالة جزيئات البلاستيك من الماء، بعد أن أجرى الفريق اختبارات على كلٍ من الماء العذب وماء الصنبور العسر (الغني بالمعادن).
مصدر قلق عالمي متزايد
وبحسب ما نشره موقع Science Alert، كتب الباحثون في ورقتهم المنشورة: "تُعدّ جزيئات البلاستيك النانوية/الدقيقة المتسربة من أنظمة معالجة المياه المركزية مصدر قلق عالمي متزايد، لأنها تُشكّل مخاطر صحية محتملة على الإنسان عند استهلاك الماء".

ففي بعض الحالات، تمت إزالة ما يصل إلى 90٪ من جزيئات البلاستيك النانوية/الدقيقة عن طريق الغلي والترشيح، مع العلم أن الفعالية تختلف باختلاف نوع الماء.

وبالطبع، تكمن الفائدة الكبرى في أن معظم الناس يستطيعون القيام بذلك باستخدام ما هو متوفر لديهم في مطابخهم.

استراتيجية بسيطة
كتب المهندس الطبي الحيوي زيمين يو من جامعة قوانغتشو الطبية وزملاؤه: "يمكن لهذه الاستراتيجية البسيطة المتمثلة في غلي الماء أن تُزيل التلوث بالجسيمات النانوية البلاستيكية من مياه الصنبور المنزلية، ولها القدرة على الحد من تناول الإنسان لهذه الجسيمات عبر مياه الشرب بطريقة آمنة".
مادة طباشيرية
كما لوحظ أنه أمكن إزالة تركيز أعلى من الجسيمات النانوية البلاستيكية من عينات مياه الصنبور العسرة، التي تتراكم عليها بشكل طبيعي طبقة من الترسبات الكلسية (أو كربونات الكالسيوم) عند تسخينها.

وتتكون هذه المادة الطباشيرية، الشائعة داخل غلايات المطبخ، على سطح البلاستيك نتيجة لتغيرات درجة الحرارة التي تُخرج كربونات الكالسيوم من المحلول، مما يؤدي إلى احتجاز شظايا البلاستيك في قشرة.

زيادة كفاءة الترسيب
وأضاف فريق الباحثين أن النتائج "أظهرت أن كفاءة ترسيب الجسيمات النانوية البلاستيكية تزداد مع ازدياد عسر الماء عند الغليان"، فعلى سبيل المثال، ارتفعت النسبة من 34% عند تركيز 80 ملغم/لتر إلى 84% و90% عند تركيزي 180 و300 ملغم/لتر من كربونات الكالسيوم، على التوالي".

مرشح تصفية الشاي
حتى في المياه العذبة، حيث تقل نسبة كربونات الكالسيوم الذائبة، تم احتجاز ما يقارب ربع الجسيمات البلاستيكية النانوية من الماء، ويقول الباحثون إنه يمكن إزالة أي قطع بلاستيكية متراكمة عليها الترسبات الكلسية باستخدام مرشح بسيط، مثل شبكة الفولاذ المقاوم للصدأ المستخدمة لتصفية الشاي.

قيّمت دراسات سابقة وجود شظايا من البوليسترين والبولي إيثيلين والبولي بروبيلين والبولي إيثيلين تيريفثالات في مياه الصنبور الصالحة للشرب، والتي يستهلكها البشر يوميًا بكميات متفاوتة.

وكتب يو وفريقه: "يبدو أن شرب الماء المغلي استراتيجية فعّالة طويلة الأمد للحد من التعرض العالمي للجسيمات البلاستيكية النانوية".
مشكلة متفاقمة
وتُشكل قطع البلاستيك الصغيرة مشكلة متفاقمة. تنشأ الجزيئات البلاستيكية الدقيقة من الملابس وأدوات المطبخ ومنتجات العناية الشخصية، وعدد لا يحصى من الأشياء اليومية الأخرى. وتؤدي متانتها إلى استمرارها في البيئة، بما يشمل أجسام البشر.

محطات معالجة مياه الصرف
ووفقًا لدراسة استقصائية أجرتها جامعة تكساس عام 2025، يمكن أن يأتي جزء كبير من تعرض الإنسان للجزيئات البلاستيكية الدقيقة من مياه الشرب، إذ لا تزال محطات معالجة مياه الصرف الصحي غير قادرة على إزالتها بكفاءة.

تم إنتاج ما يقارب 9 مليارات طن متري من البلاستيك عالمياً منذ بدء إنتاجه، وتحلل معظمه تدريجياً إلى شظايا أصغر فأصغر دون أن يتحلل تمامًا، مُشكلاً غبارًا بلاستيكيًا ناعمًا ينتشر الآن في جميع أنحاء الكوكب.

تشير الدراسة الجديدة إلى أن محطات معالجة مياه الصرف الصحي تزيل بالفعل الكثير من هذه الجزيئات الصغيرة، ولكن ليس بالقدر الكافي.
وبينما لا يزال من غير المؤكد مدى ضرر هذا البلاستيك على جسم الإنسان، فمن الواضح أنه ليس خيارًا صحيًا. رُبطت المواد البلاستيكية بالفعل بتغيرات في الميكروبيوم المعوي ومقاومة الجسم للمضادات الحيوية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: غزة سيتم تجريدها من السلاح سواء "بالطريقة السهلة أم الصعبة"
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 11:01:19 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تنقل محادثات واتساب بطريقة آمنة وسهلة؟
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 11:01:19 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: المفاوضات مع ويتكوف وكوشنر "ليست سهلة"
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 11:01:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تأجيل الانتخابات مطروح.. والمسار "ليس سهلا"
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 11:01:19 Lebanon 24 Lebanon 24

منتجات العناية

المعادن

الملا

تكساس

العلم

الصين

جامع

روبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
02:57 | 2026-01-06
Lebanon24
00:39 | 2026-01-06
Lebanon24
23:00 | 2026-01-05
Lebanon24
16:31 | 2026-01-05
Lebanon24
15:40 | 2026-01-05
Lebanon24
14:04 | 2026-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24