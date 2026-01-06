تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
صحة

لماذا يصبح مذاق عصير البرتقال سيئا بعد تنظيف الأسنان؟

Lebanon 24
06-01-2026 | 08:04
يعاني الكثيرون من الطعم المزعج عند شرب عصير البرتقال  بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون،  حيث يتحول مذاقه من حلو ومنعش إلى مر وغير مستساغ. والسبب في ذلك هو مكوّن شائع في معجون الأسنان يُسمّى "لوريك سلفات الصوديوم" (SLS).

وبحسب موقع "ساينس ألرت" يعمل SLS كمادة منظّفة تساعد على إزالة البلاك والحفاظ على  الأسنان نظيفة. لكنه أيضا يؤثر مؤقتا على طبقة الدهون (الليبيدات) الموجودة في أغشية خلايا تذوق الطعام على اللسان. وتتحسس هذه الخلايا المذاقات الحلوة والمرّة والمالحة والحامضة، وعندما تتعرض الدهون لعمليات التنظيف، تتغير طريقة نقل إشارات التذوق إلى الدماغ.
 
وتكتشف مستقبلات الذوق الحلوة والمرّة عبر جزيئات خاصة تُعرف باسم مستقبلات بروتين G المرتبطة (GPCR). وتستجيب مستقبلات الحلو للسكريات فقط، بينما تكشف مستقبلات المرّة عن المركبات السامة. أما المذاقات المالحة والحامضة، فيتم إدراكها عبر مرور أيونات موجبة الشحنة، الصوديوم للملح والهيدروجين للأحماض، عبر فتحات دقيقة في أغشية المستقبلات.

يحتوي عصير البرتقال على السكر الطبيعي ليمنحه الحلاوة، بالإضافة إلى حمض الستريك الذي يضيف لمسة حامضة. بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون، يضيف SLS لمسة مرّة للمذاق؛ ما يجعل العصير غير مستساغ. (إرم نيوز) 
 
 
 
