تقدّم علمي ثوري.. اختبار دم منزلي يكشف علامات مرض ألزهايمر

كشفت دراسة حديثة عن اختبار دم مبتكر وصف بـ"الاختراق العلمي"، يمكّن الأشخاص من رصد العلامات التحذيرية الرئيسية لمرض ألزهايمر من منازلهم دون الحاجة لزيارة المختبرات.





طور الباحثون من عدة معاهد وجامعات هذا الاختبار الذي يكشف البروتينات المرتبطة بالمرض عبر تحليل قطرة دم فقط. ويتم أخذ العينة ذاتيًا وإرسالها بالبريد إلى المختبر، وهو ما يعد تحولًا كبيرًا مقارنة بالطرق التقليدية التي تتطلب طواقم طبية ومعدات خاصة.

وأظهرت النتائج على 337 مشاركًا قدرة الاختبار على رصد بروتينات ألزهايمر والتغيرات الدماغية المرتبطة به.

وقال نيكولاس آشتون، قائد الدراسة: "يمكن لهذه التقنية أن تغيّر أبحاث ألزهايمر جذريًا، إذ يمكن قياس المؤشرات الحيوية نفسها التي يستخدمها الأطباء عبر وخزة إصبع بسيطة، حتى في المجتمعات النائية". وأضاف أن الاختبار يفتح المجال لدراسات واسعة تشمل فئات سكانية متنوعة.

وأكدت آن كوربيت، أستاذة أبحاث الخرف بجامعة إكستر، أن هذا التقدم يمثل "تحولًا جذريًا في أبحاث علوم الأعصاب، بحيث يمكن لأي شخص المساهمة في فهم أمراض الدماغ".

أما كلايف بالارد، أستاذ أمراض الشيخوخة بجامعة إكستر، فقال: "أبحاثنا ستحدد إذا كانت هذه الطريقة مفيدة أيضًا لتحديد الأشخاص الذين قد يحتاجون لفحوصات تشخيصية أوسع".

ويعد ألزهايمر نوعًا من الخرف يؤثر على الذاكرة والتفكير والسلوك، ويُشخص عادة عبر فحوصات تصوير الدماغ أو تحليل السائل النخاعي، وهي طرق مكلفة ومعقدة. (سكاي نيوز)