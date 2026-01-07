تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

ما هو سرّ الرشاقة اليابانية؟ اليكم ابرز الاسرار

Lebanon 24
07-01-2026 | 00:49
A-
A+
Doc-P-1464873-639033690602530631.webp
Doc-P-1464873-639033690602530631.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تُصنَّف اليابان باستمرار بين أكثر دول العالم صحة، مع معدلات سمنة من بين الأدنى عالمياً ومتوسط عمر يُعد من الأعلى. ويعزو خبراء ذلك إلى نمط حياة يقوم على الوعي والتوازن والعادات المستدامة، بعيداً عن الحميات القاسية وعدّ السعرات الحرارية.

وفيما يلي 7 تقنيات يابانية تقليدية وحديثة تساعد على فقدان الوزن بشكل طبيعي، مع دعم الصحة على المدى الطويل.

 1. "هارا هاتشي بو".. التوقف عند 80% من الشبع
يُعد مبدأ "هارا هاتشي بو" من أشهر الفلسفات الغذائية في اليابان، ويقوم على التوقف عن تناول الطعام عند الشعور بالشبع بنسبة 80%. تساعد هذه العادة على الحد من الإفراط في الأكل، وتحسين الهضم، وتدريب الجسم على التعرف بدقة إلى إشارات الشبع.

2. الأكل بوعي لا بسرعة
في الثقافة اليابانية، تُعد الوجبة تجربة تُمارَس بوعي واحترام. فالأكل ببطء، والمضغ الجيد، وتذوّق النكهات، وتجنب المشتتات، عوامل تسهم في تحسين الهضم وتقليل كمية الطعام المتناولة دون الحاجة إلى قيود صارمة.

3. حصص صغيرة وتنوّع غذائي
تعتمد الوجبات اليابانية عادة على عدة أطباق صغيرة بدل طبق واحد كبير. هذا الأسلوب يوفّر تنوعاً غذائياً غنياً مع تحكم طبيعي بالكميات، ما يمنح إحساساً بالشبع والتوازن في آن واحد.
 
4. الشاي الأخضر.. طقس يومي للصحة
يحتل الشاي الأخضر، وخصوصاً الماتشا، مكانة أساسية في الحياة اليومية. فهو غني بمضادات الأكسدة مثل "الكاتيكينات" التي تعزز الأيض وتساعد على حرق الدهون. كما أن استبدال المشروبات السكرية بالشاي الأخضر يقلل السعرات الحرارية ويدعم إدارة الوزن.
 
5. المشي كأسلوب حياة
بدل الاعتماد على التمارين الشاقة، يدمج اليابانيون الحركة في تفاصيل يومهم، من المشي إلى العمل إلى استخدام السلالم. هذه العادات البسيطة تحرق السعرات بشكل مستمر دون إجهاد، وتُعد أكثر استدامة على المدى الطويل
 
6. الاستحمام بالماء الساخن لتعزيز الأيض
لا يُنظر إلى الاستحمام بالماء الساخن في اليابان بوصفه وسيلة للاسترخاء فقط، بل يُعتقد أنه يحسّن الدورة الدموية، ويعزز الأيض، ويقلل احتباس السوائل، ما يساهم بشكل غير مباشر في دعم فقدان الوزن عند اقترانه بنمط حياة صحي.

 
7. "إيكيغاي".. الهدف مفتاح التوازن
يرتكز مفهوم "إيكيغاي" على إيجاد الهدف أو سبب الوجود. ويساعد هذا المفهوم على تعزيز العناية بالنفس وتقليل التوتر، ما ينعكس على اتخاذ خيارات صحية يومية. ويُعد وجود هدف واضح أحد العوامل الأساسية للحفاظ على وزن صحي واستقرار نفسي على المدى الطويل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لماذا يستيقظ لامين يامال ليلاً؟ اليكم ما كشفه من اسرار عن نفسه
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:26:28 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم أبرز الإنجازات التقنية في العالم العربي لعام 2025
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:26:28 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم أبرز الخرافات الطبية التي انتشرت في 2025
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:26:28 Lebanon 24 Lebanon 24
انتهاء جلسة مجلس الوزراء... إليكم أبرز المقررات
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 12:26:28 Lebanon 24 Lebanon 24

اليابانية

هاتشي بو

اليابان

حسين ال

الطويل

الدورة

السكري

عمر ي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
04:42 | 2026-01-07
Lebanon24
01:26 | 2026-01-07
Lebanon24
23:00 | 2026-01-06
Lebanon24
16:28 | 2026-01-06
Lebanon24
15:47 | 2026-01-06
Lebanon24
12:29 | 2026-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24