ما هو سرّ الرشاقة اليابانية؟ اليكم ابرز الاسرار

تُصنَّف باستمرار بين أكثر دول العالم صحة، مع معدلات سمنة من بين الأدنى عالمياً ومتوسط عمر يُعد من الأعلى. ويعزو خبراء ذلك إلى نمط حياة يقوم على الوعي والتوازن والعادات المستدامة، بعيداً عن الحميات القاسية وعدّ السعرات الحرارية.



وفيما يلي 7 تقنيات يابانية تقليدية وحديثة تساعد على فقدان الوزن بشكل طبيعي، مع دعم الصحة على المدى .



1. "هارا ".. التوقف عند 80% من الشبع

يُعد مبدأ "هارا هاتشي بو" من أشهر الفلسفات الغذائية في اليابان، ويقوم على التوقف عن تناول الطعام عند الشعور بالشبع بنسبة 80%. تساعد هذه العادة على الحد من الإفراط في الأكل، وتحسين الهضم، وتدريب الجسم على التعرف بدقة إلى إشارات الشبع.



2. الأكل بوعي لا بسرعة

في الثقافة ، تُعد الوجبة تجربة تُمارَس بوعي واحترام. فالأكل ببطء، والمضغ الجيد، وتذوّق النكهات، وتجنب المشتتات، عوامل تسهم في تحسين الهضم وتقليل كمية الطعام المتناولة دون الحاجة إلى قيود صارمة.



3. حصص صغيرة وتنوّع غذائي

تعتمد الوجبات اليابانية عادة على عدة أطباق صغيرة بدل طبق واحد كبير. هذا الأسلوب يوفّر تنوعاً غذائياً غنياً مع تحكم طبيعي بالكميات، ما يمنح إحساساً بالشبع والتوازن في آن واحد.



4. الشاي الأخضر.. طقس يومي للصحة

يحتل الشاي الأخضر، وخصوصاً الماتشا، مكانة أساسية في الحياة اليومية. فهو غني بمضادات الأكسدة مثل "الكاتيكينات" التي تعزز الأيض وتساعد على حرق الدهون. كما أن استبدال المشروبات السكرية بالشاي الأخضر يقلل السعرات الحرارية ويدعم إدارة الوزن.



5. المشي كأسلوب حياة

بدل الاعتماد على التمارين الشاقة، يدمج اليابانيون الحركة في تفاصيل يومهم، من المشي إلى العمل إلى استخدام السلالم. هذه العادات البسيطة تحرق السعرات بشكل مستمر دون إجهاد، وتُعد أكثر استدامة على المدى الطويل



6. الاستحمام بالماء الساخن لتعزيز الأيض

لا يُنظر إلى الاستحمام بالماء الساخن في اليابان بوصفه وسيلة للاسترخاء فقط، بل يُعتقد أنه يحسّن الدموية، ويعزز الأيض، ويقلل احتباس السوائل، ما يساهم بشكل غير مباشر في دعم فقدان الوزن عند اقترانه بنمط حياة صحي.





7. "إيكيغاي".. الهدف مفتاح التوازن

يرتكز مفهوم "إيكيغاي" على إيجاد الهدف أو سبب الوجود. ويساعد هذا المفهوم على تعزيز العناية بالنفس وتقليل التوتر، ما ينعكس على اتخاذ خيارات صحية يومية. ويُعد وجود هدف واضح أحد العوامل الأساسية للحفاظ على وزن صحي واستقرار نفسي على المدى الطويل.

