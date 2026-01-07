في عصر التشتت.. أسرار للوقاية من تدهور الذاكرة

كرّس الدكتور هاري بريتشارد، الباحث في جمعية الزهايمر بجامعة ، حياته المهنية لدراسة العلاقة بين صحة القلب والأوعية الدموية، ومرض الخرف الذي يُفقد الذاكرة.



وبحسب "دايلي ميل"، يعتقد بريتشارد أن هناك 5 تغييرات في نمط الحياة يمكن للجميع تبنّيها لحماية أنفسهم من الخرف، وهو مصطلح شامل لمجموعة من أمراض الدماغ المُميتة.



وتشير التوقعات إلى أن 1 من كل 3 أشخاص يولدون اليوم سيصاب بالخرف خلال حياته، والمثير القلق، أن التقديرات تشير إلى أن ثلث المصابين بالخرف حالياً لم يتم تشخيصهم بعد.



لكن الدكتور بريتشارد يؤكد وجود خطوات بسيطة يمكننا اتخاذها لحماية أنفسنا، ويبدأ كل شيء بصحة الأوعية الدموية.



حافظ على ضغط

أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم في منتصف العمر - من 40 إلى 64 عاماً - هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف في مراحل لاحقة من حياتهم.

الحفاظ على وزن صحي

تشير الدراسات إلى أن السمنة بين سن 35 و65 عاماً قد تزيد من خطر الإصابة بالخرف في مراحل لاحقة من العمر بنحو 30%".



كما يمكن أن تؤدي السمنة إلى التهاب مزمن في الجسم، مما قد يؤثر سلباً على الدماغ.



السيطرة على مستوى السكر

يوضح الدكتور بريتشارد أن يلحق الضرر بالأوعية الدموية داخل الدماغ، مما يؤدي إلى تسربها وتقليل كمية الدم التي تصل إلى الدماغ.



الإقلاع عن التدخين

يقول الدكتور بريتشارد: "يُتلف التدخين الأوعية الدموية في الجسم، بما في ذلك تلك الموجودة في الدماغ. وهذا يعني أن خلايا الدماغ لا تحصل على كمية كافية من الدم لتعمل بشكل صحيح".

كما يُتلف التدخين القلب والرئتين، وكلاهما مسؤول عن تزويد الدماغ بالأكسجين بشكل كاف.



لكن الخبر السار هو أن الإقلاع عن التدخين يُعتقد أنه يُقلل من خطر الإصابة بالأمراض إلى مستوى غير المدخنين.



حافظ على نشاطك البدني

أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام قد يكونون أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بمن لا يمارسونها.