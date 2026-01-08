النظام الغذائي والرياضة.. مفتاح صحة الكبد

الكبد هو أحد أهم أعضاء الجسم، إذ يقوم بتنقية من السموم والمساعدة في عملية الهضم وتخزين الطاقة. للحفاظ على صحة الكبد وتقليل خطر الأمراض، يمكن اتباع هذه الخطوات البسيطة:اتباع نظام غذائي صحي: تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، وتجنب الأطعمة الدهنية والمقلية بشكل مفرط، يساعد الكبد على أداء وظائفه بكفاءة.الحد من : الإفراط في تناول الكحول يسبب تليف الكبد وأضرارًا طويلة الأمد، لذا يُنصح بالاعتدال أو الامتناع تمامًا.ممارسة النشاط البدني: الرياضة المنتظمة تساعد في الحفاظ على وزن صحي، ما يقلل من تراكم الدهون في الكبد.الحفاظ على الوزن المثالي: الوزن الزائد يزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهني، لذلك مراقبة الوزن واتباع نظام غذائي متوازن ضروري.الوقاية من : غسل اليدين جيدًا، وتجنب مشاركة الأدوات الشخصية، والتطعيم ضد التهاب الكبد A وB يقلل من مخاطر العدوى.باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكن حماية الكبد والحفاظ على صحته على المدى ، ما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة.