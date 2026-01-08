تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
14
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
-9
o
بشري
10
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
النظام الغذائي والرياضة.. مفتاح صحة الكبد
Lebanon 24
08-01-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
الكبد هو أحد أهم أعضاء الجسم، إذ يقوم بتنقية
الدم
من السموم والمساعدة في عملية الهضم وتخزين الطاقة. للحفاظ على صحة الكبد وتقليل خطر الأمراض، يمكن اتباع هذه الخطوات البسيطة:
اتباع نظام غذائي صحي: تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، وتجنب الأطعمة الدهنية والمقلية بشكل مفرط، يساعد الكبد على أداء وظائفه بكفاءة.
الحد من
الكحول
: الإفراط في تناول الكحول يسبب تليف الكبد وأضرارًا طويلة الأمد، لذا يُنصح بالاعتدال أو الامتناع تمامًا.
ممارسة النشاط البدني: الرياضة المنتظمة تساعد في الحفاظ على وزن صحي، ما يقلل من تراكم الدهون في الكبد.
الحفاظ على الوزن المثالي: الوزن الزائد يزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهني، لذلك مراقبة الوزن واتباع نظام غذائي متوازن ضروري.
الوقاية من
الأمراض المعدية
: غسل اليدين جيدًا، وتجنب مشاركة الأدوات الشخصية، والتطعيم ضد التهاب الكبد A وB يقلل من مخاطر العدوى.
باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكن حماية الكبد والحفاظ على صحته على المدى
الطويل
، ما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النظام النوردي يقلّص دهون الكبد ويحسّن سكر الدم
Lebanon 24
النظام النوردي يقلّص دهون الكبد ويحسّن سكر الدم
09/01/2026 09:53:39
09/01/2026 09:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أفضل مصادر المغنيسيوم في النظام الغذائي
Lebanon 24
إليكم أفضل مصادر المغنيسيوم في النظام الغذائي
09/01/2026 09:53:39
09/01/2026 09:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تتجنب النقرس؟ تعديل النظام الغذائي هو الخطوة الأولى
Lebanon 24
كيف تتجنب النقرس؟ تعديل النظام الغذائي هو الخطوة الأولى
09/01/2026 09:53:39
09/01/2026 09:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يؤثر تليف الكبد على أمراض القلب؟
Lebanon 24
كيف يؤثر تليف الكبد على أمراض القلب؟
09/01/2026 09:53:39
09/01/2026 09:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمراض المعدية
النظام الغذائي
الرياض
الطويل
الكحول
رياض
هنية
مارس
تابع
قد يعجبك أيضاً
الكثير من المسافرين يعانون اضطراب الرحلات الجوية.. وهذه الفئات الأكثر تأثرًا
Lebanon 24
الكثير من المسافرين يعانون اضطراب الرحلات الجوية.. وهذه الفئات الأكثر تأثرًا
02:35 | 2026-01-09
09/01/2026 02:35:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير للمرضى.. هذه الأطعمة قد تؤثر على فعالية أدوية ضغط الدم
Lebanon 24
تحذير للمرضى.. هذه الأطعمة قد تؤثر على فعالية أدوية ضغط الدم
02:31 | 2026-01-09
09/01/2026 02:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دراستان تكشفان فوائد أدوية فقدان الوزن ضد سرطان القولون
Lebanon 24
دراستان تكشفان فوائد أدوية فقدان الوزن ضد سرطان القولون
00:49 | 2026-01-09
09/01/2026 12:49:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر غير متوقعة للجزيئات البلاستيكية الدقيقة في غذائنا اليومي.. احذرها!
Lebanon 24
مصادر غير متوقعة للجزيئات البلاستيكية الدقيقة في غذائنا اليومي.. احذرها!
23:33 | 2026-01-08
08/01/2026 11:33:29
Lebanon 24
Lebanon 24
خبراء التغذية: الفواكه والخضار خط الدفاع الأول ضد الأمراض المزمنة
Lebanon 24
خبراء التغذية: الفواكه والخضار خط الدفاع الأول ضد الأمراض المزمنة
15:30 | 2026-01-08
08/01/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
هذا سبب وفاة هلي نجل السيدة فيروز
10:46 | 2026-01-08
08/01/2026 10:46:57
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة هلي نجل السيدة فيروز
09:38 | 2026-01-08
08/01/2026 09:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير مروّع وسقوط سيارة على الأوتوستراد
Lebanon 24
بالفيديو... حادث سير مروّع وسقوط سيارة على الأوتوستراد
12:43 | 2026-01-08
08/01/2026 12:43:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رحيل زياد وليال.. السيدة فيروز تتجرع مرارة الفراق مجددًا
Lebanon 24
بعد رحيل زياد وليال.. السيدة فيروز تتجرع مرارة الفراق مجددًا
09:44 | 2026-01-08
08/01/2026 09:44:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
Lebanon 24
ايران تحسم خيارها وتبلغ القنوات الدبلوماسية بالقرار
12:57 | 2026-01-08
08/01/2026 12:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:35 | 2026-01-09
الكثير من المسافرين يعانون اضطراب الرحلات الجوية.. وهذه الفئات الأكثر تأثرًا
02:31 | 2026-01-09
تحذير للمرضى.. هذه الأطعمة قد تؤثر على فعالية أدوية ضغط الدم
00:49 | 2026-01-09
دراستان تكشفان فوائد أدوية فقدان الوزن ضد سرطان القولون
23:33 | 2026-01-08
مصادر غير متوقعة للجزيئات البلاستيكية الدقيقة في غذائنا اليومي.. احذرها!
15:30 | 2026-01-08
خبراء التغذية: الفواكه والخضار خط الدفاع الأول ضد الأمراض المزمنة
14:10 | 2026-01-08
النوم الجيد.. سر الطاقة والصحة
فيديو
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل انفصلت هذه الفنانة الشهيرة عن زوجها بسبب الخيانة؟ (فيديو)
04:49 | 2026-01-08
09/01/2026 09:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
09/01/2026 09:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
09/01/2026 09:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24